Kursgewinne zum Fest?: Die Weihnachts-Rallye: Könnte es jetzt Kursgewinne regnen?

Protium Clean Energy will der größte Besitzer von Vorkommen weißen Wasserstoffs in Kanada werden



Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie die Mega-Rallye der KI-Aktien rund um Chips und Künstliche Intelligenz verpasst? Waren Sie nicht dabei, als die Amazon-Aktie 2001 für rund 6,00 USD kaufbar war? Sind Sie beim Bitcoin-Boom nicht dabei?

Ärgern Sie sich nicht!

Denn ab 2025 könnte ein neuer Mega-Boom starten, der Ihnen ähnlich spektakuläre und reich machende Gewinne einbringen könnte, wie wir es beim KI-Boom und dem Bitcoin/Krypto-Boom erlebten. Das Beste: Bei diesem Mega-Boom können Sie heute - jetzt und hier - wirklich ganz am Anfang einsteigen!

Wir sind bei diesem nächsten Boom heute da, wo Bitcoin ca. in 2010-12 notierte. Wissen Sie, wo Bitcoin am 31. Dezember 2012 stand? Bei 13,45 USD. Oder die Nvidia-Aktie in 2012? Sie stand bei 0,34 USD. Ganz am Anfang eines spektakulären Mega-Booms mit spektakulären Gewinnchancen.

Amazon revolutionierte den Konsumsektor.

Bitcoin und Blockchain sind dabei, das Finanzwesen zu revolutionieren.

KI ist dabei, die Wirtschaft zu revolutionieren.

Der neue Mega-Boom wird den Energie-Sektor revolutionieren!

Nicht einen kleinen Teil des Energiesektors, wie z. B. den Transport von Öl oder das Fracking in der Gasindustrie. Derartige Bereiche sind für sich schon Milliarden-USD-Sektoren. Aber nein, wir sprechen hier von dem GESAMTEN Energie-Sektor in der GESAMTEN Welt! Einem Multi-Billionen-USD-Markt!

Verstehen Sie jetzt, warum die Gewinnchancen für weitsichtige Anleger in diesem nächsten Mega-Boom in der gleichen Liga wie KI oder Bitcoin/Krypto spielen könnten? Warum aktuell noch unbekannte Aktien wie Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) mit der kommenden Energie-Revolution in einigen Jahren die neue Apple oder Nvidia werden könnten?

(Quelle: Protium Clean Energy)



Protium Clean Energy Corp. hat jetzt gerade am vergangenen Freitag vermeldet, zusätzliche Schürfrechte im Firstbrook-Gebiet erworben zu haben. Dieses strategische Investment erweitert die bestehenden Projekte des Unternehmens in der Region und unterstreicht sein Engagement für die Entwicklung sauberer Energiequellen.

Die neuen Claims bieten Potenzial für die Erschließung weiterer Ressourcen, die zur nachhaltigen Energieproduktion beitragen können. Mit dieser Akquisition stärkt Protium Clean Energy Corp. seine Position im wachsenden Markt für erneuerbare Energien und setzt einen weiteren Schritt in Richtung umweltfreundlicher Energiegewinnung.

Das Allerbeste bei diesem brandneuen Mega-Boom: Er wird nicht nur den Energiesektor revolutionieren … er wird gleichzeitig auch noch unseren Planeten retten! Ja, Sie lesen richtig: eine Wirtschafts-Revolution und eine Umwelt-Revolution in einem Boom! Das klingt zu schön, um wahr zu sein?

Das geht nicht? Doch, das geht. Alle Informationen und geologischen Kenntnisse deuten glasklar darauf hin, dass es genau so kommen dürfte. Jetzt genau aufgepasst: Sie wissen, dass wir vor etwas ganz Großem stehen, wenn die besten Investoren der Welt bereits einsteigen. Genau das ist bei diesem Mega-Boom der Fall!



Erstmals seit über 150 Jahren: Ein völlig neuer Energierohstoff!

Bill Gates und Jeff Bezos investieren schon!

Niemand Geringeres als Bill Gates - der Gründer von Microsoft und einer der reichsten Menschen der Welt - positioniert sich bereits mit siebenstelligen Investments für die kommende Revolution des Energiesektors! Ebenso wie Amazon-Gründer Jeff Bezos, dessen Vermögen sogar noch größer ist als das von Bill Gates.

Dazu kommen andere Superinvestoren. Denn über Bill Gates sind auch Ray Dalio, einer der erfolgreichsten Wall Street-Banker aller Zeiten, Milliardär Richard Branson oder Jack Ma, Gründer von Alibaba und einer der zehn reichsten Chinesen, schon jetzt in diesen neuen Mega-Boom eingestiegen.

Das sind fraglos fünf der vermutlich klügsten und bestinformierten Menschen der Welt. Sie sehen die Zukunft früher als die Masse der Menschen. Deshalb sind sie so reich. Wenn also fünf der reichsten, klügsten und erfolgreichsten Menschen der Welt schon jetzt in diesen neuen Mega-Boom investieren, müssen bei klugen Anlegern die Alarmsirenen schrillen - im positivsten Sinne! Denn dann ist klar:

Hier passiert etwas ganz Großes! Etwas Historisches:

Die Energierevolution des 21. Jahrhunderts kommt!

Öl und Gas waren gestern.

In der Wirtschaft werden solche bahnbrechenden Veränderungen, die aus dem Nichts neu entstehen und die Welt grundlegend verändern, treffenderweise als "Rockefeller-Moment" bezeichnet. John D. Rockefeller wurde der erste Milliardär in den USA, indem er im 19. Jahrhundert mit seiner Öl-Raffineriefirma Standard Oil die damals neu geborene Ölindustrie revolutionierte.

Doch springen wir in die Gegenwart: Die Massenadaption des Internets und die Entstehung des E-Commerce waren fraglos ein echter Rockefeller-Moment. Künstliche Intelligenz - da sind wir uns alle einig - wird ebenfalls so ein Rockefeller-Moment. Deshalb stiegen und steigen Aktien aus diesen Sektoren auch so spektakulär über so lange Zeiträume. Über den Anstieg von Bitcoin brauchen wir gar nicht zu sprechen.

Ein "Rockefeller-Moment" setzt sich aus drei Faktoren zusammen, die in einer einzigartigen Konstellation zusammenkommen müssen:

Es entsteht ein völlig neuer Sektor oder Wirtschaftszweig, der zuvor noch überhaupt nicht existierte. Dieser neue Wirtschaftszweig trifft auf die richtige Technologie für die Realisierung und Massenmarktdurchdringung. Der neue Sektor muss den Nerv der Zeit treffen. Das klingt trivial. Aber es ist ein absolut entscheidender Faktor für den Durchbruch. Die Wirtschaftsgeschichte ist voll von großartigen Ideen und neuen Sektoren, die sang- und klanglos untergingen, weil sie zur falschen Zeit aufkamen.

Legen Sie diese Schablone der drei Rockefeller-Faktoren über die größten Wirtschaftsrevolutionen der vergangenen 30 Jahre und Sie erkennen, dass diese Faktoren überall genau in der perfekten Konstellation zusammenkamen: PC-Boom der 1980er-Jahre. Internet-Boom der 1990er-Jahre. Smartphone-Boom der 2000er-Dekade. Krypto der 2010er- und 2020er-Dekaden und KI seit wenigen Jahren.

Das ist die Formel für Ihre potenziellen Gewinne mit einem Rockefeller-Moment. Das Problem: Die idealen Einstiegszeitpunkte für die oben genannten Rockefeller-Momente sind bereits vorbei. Für immer. Aber im Energiesektor ist es genau jetzt vielleicht so weit: Die Sterne der Rockefeller-Faktoren haben sich dort jetzt vereint - zu einem möglichen brandneuen Mega-Boom mit gigantischen Potenzialen.

Und er könnte bereits in 2025 losgehen!

Es handelt sich um: Weißen Wasserstoff!



Jetzt werden Sie vielleicht sagen: "Moment, Wasserstoff ist doch nicht neu." Das stimmt. Wasserstoff nicht. Aber weißer Wasserstoff schon! Das ist die bisher völlig unbekannte Königsklasse von Wasserstoff. Noch wichtiger: Es ist eine bisher völlig unerschlossene Klasse an Wasserstoff.

Es ist: ein neuer Rohstoff!

Sie erinnern sich sicherlich an den Börsenboom der Wasserstoffaktien in 2020/21. Die Werte stiegen damals in unglaublichen Kursexplosionen um 10x, 20x und 30x. Wer frühzeitig in den damaligen Wasserstoff-Boom investierte, machte - je nach Investments - kleine oder große Vermögen.

Denn die Börsenhistorie zeigt: Wenn die Wasserstoff-Aktien erst mal ins Rollen kommen, dann schießen sie durch die Decke! Die Kurse der damaligen Wasserstoff-Highflyer explodierten nach oben, wie man es eigentlich nur von Kryptos kennt.

Die Aktie von Plug Power (US-Börsenkürzel: PLUG) wurde von Kursen um 4,00 USD im Mai 2020 auf 70,00 USD im Januar 2021 katapultiert! Nicht 7,00 USD. Das wäre auch schon eine sehr stattliche Performance gewesen. Nein, wir sprechen von 70,00 USD!

Die Aktie von Ballard Power Systems (US-Kürzel: BLDP) konnten clevere Anleger in 2019 ganz problemlos zu Kursen um 3,30 USD einsammeln - bevor der Wert im ersten Wasserstoff-Boom 2020 und 2021 auf über 42,00 USD schoss!

Das sind Krypto-ähnliche Gewinne! Mit Aktien! Zum Vergleich: Nvidia stieg im gleichen Zeitraum "nur" von rund 7,00 USD auf rund 33,00 USD. Keine Frage: Wenn der Wasserstoff-Sektor Feuer fängt, dann gibt es in der ganzen Börsenwelt kein heißeres Anlagesegment und keine heißeren Gewinnchancen!

In keinem anderen Sektor sind die Aktiengewinne so spektakulär,

die Kursanstiege so schnell und die Aufwärtsdynamik so explosiv

wie bei Wasserstoff-Werten!

Aber: Die Unternehmen der damaligen Rallye waren alle mit den altbekannten, minderwertigen Wasserstoff-Arten verbunden. Deshalb hielt die damalige Rallye der Wasserstoff-Arten nicht an. Doch der neue Mega-Boom durch den neuen weißen Wasserstoff ist anders: Weißer Wasserstoff ist den altbekannten Wasserstoff-Kategorien in allen Bereichen überlegen und ist mit diesen bisherigen Wasserstoff-Arten nicht vergleichbar.

(Quelle: Protium Clean Energy)

In Fachkreisen wird weißer Wasserstoff deshalb bereits als "weißes Gold" bezeichnet!

Dieser Titel passt perfekt. Denn innerhalb des Energiesektors entsteht gerade ein wahrer neuer Goldrausch um das "weiße Gold"! Die Aktivitäten, die noch abseits der Aufmerksamkeit der Masse der Anleger erfolgen, erinnern wirklich an die Goldgräberstimmung oder den Ölboom des 19. Jahrhunderts in Nordamerika.

Kein Wunder: Die potenzielle Revolution des Energiesektors wäre bahnbrechend - und würde dementsprechend bahnbrechende Gewinne für frühzeitige Investoren mit sich bringen. Deshalb sind Multi-Milliardäre wie Bill Gates, Jeff Bezos, Ray Dalio, Jack Ma oder Richard Branson bereits eingestiegen.

(Quelle: Financial Times)

Die ersten Börsenmedien berichten bereits über den neuen Goldrausch um das "weiße Gold". Sie können es in Artikeln wie diesen nachlesen:

https://www.cnbc.com/2024/03/26/natural-hydrogen-a-new-gold-rush-for-a-potential-clean-energy-source.html

The white gold rush and the pursuit of natural hydrogen

Neuer Goldrausch um das "weiße Gold" ausgebrochen!

Es gibt vier verschiedene Arten von Wasserstoff. Die Gruppen werden im Wasserstoffsektor nach Farben unterteilt - und zwar anhand der Kategorien "Umweltfreundlichkeit" und "Kosten". Aufgrund der Farben spricht man hier auch vom Wasserstoff-Regenbogen. Die bisher bekannten Wasserstoffarten sind:

Grauer Wasserstoff: Hier werden Wasserstoff-Moleküle unter Einsatz der Dampfreformierung von Erdgas kreiert. Dadurch ist er zwar günstig in der Produktion. Denn Gas ist günstig. Aber durch eben diesen Einsatz von Gas ist er nicht umweltfreundlich oder klimaneutral. Blauer Wasserstoff: Er wird wie grauer Wasserstoff durch Dampfreformierung fossiler Brennstoffe gewonnen. Aber das entstandene CO 2 wird danach unterirdisch gelagert. Dadurch ist blauer Wasserstoff ebenfalls nicht wirklich umweltfreundlich und die CO 2 -Lagerungsprozesse sind teuer. Grüner Wasserstoff: Hier werden Wasserstoff-Moleküle durch Elektrolyse von CO 2 abgespalten. Die Energie liefern regenerative Energien wie Wind oder Solar. Durch den Einsatz von regenerativen Energiequellen ist der grüne Wasserstoff viel umweltfreundlicher. Doch: Regenerative Energien sind teuer.

(Quelle: Purewave Hydrogen)

Das führt uns zu dem neuen Rohstoff: weißer Wasserstoff.

Weißer Wasserstoff: Weißer Wasserstoff kommt natürlich vor. Er ist der einzige Wasserstoff, der sowohl umweltfreundlich als auch günstig in der Produktion ist. Das macht diese Kategorie zur Champions League im Wasserstoffsektor.

Die kommende Königsklasse der Energie: Weißer Wasserstoff

Tatsächlich ist die Produktion von weißem Wasserstoff konkurrenzlos günstig. Sie sehen in der folgenden Grafik: Die Produktionskosten des in der Natur vorkommenden weißen Wasserstoffs liegen bei einem Zwölftel bis einem Viertel der Kosten für die anderen drei Wasserstoff-Arten. Tatsächlich ist die Produktion von weißem Wasserstoff so günstig, dass er als einziger mit den Kosten der klassischen fossilen Brennstoffe mithalten kann.

(Quelle: Protium Clean Energy Corp.)

Bei weißem Wasserstoff wird das Molekül H von H 2 O (Wasser) in einer in der Natur normal vorkommenden chemischen Reaktion abgespalten. Dadurch entsteht natürlicher Wasserstoff. Daher auch der Zweitname für weißen Wasserstoff: natürlicher Wasserstoff. Es gibt aktuell zwei wissenschaftliche Erklärungsansätze, wie die Abspaltung in der Erde vor sich geht.

Die populäre These ist, dass eine Reaktion von hoch erhitztem Wasser mit besonders eisenhaltigem Gestein zu dem Spaltungsprozess von H (Wasserstoff) und CO 2 führt. Als ein ganz natürlicher Prozess ist es absolut umweltfreundlich.

Das macht den weißen Wasserstoff zu einem echten Gamechanger!

Nicht nur für den Energiesektor. Sondern auch für die gesamte Umweltbewegung und unseren Planeten. Denn da weißer Wasserstoff die gleiche Dichte wie Benzin besitzt, ist der umweltfreundliche weiße Wasserstoff in der Lage, Benzin und Öl als Hauptenergiequellen für unsere Welt abzulösen!

Weißer Wasserstoff hat das Potenzial, Ihr Auto fahren zu lassen. Ihr Haus zu heizen und ganze Städte mit Energie zu versorgen. Als Treibstoff für Flugzeuge und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt zu werden. Absolut umweltfreundlich. Weißer Wasserstoff kann lokal eingesetzt werden. Aber er ist auch transportabel.

Weißer Wasserstoff: Die Revolution der Energieversorgung im 21. Jahrhundert

Sie sehen: Weißer Wasserstoff bietet also praktisch alles, was Öl und Gas bieten - zu konkurrenzfähigen Preisen. Aber eben umweltfreundlich. Das wäre wirklich eine Revolution des Energiebereichs, die fraglos auf einer Ebene mit der KI-Revolution in der Wirtschaft steht.

Denn - und hier kommt der dritte Faktor für einen Rockefeller-Moment: Jetzt sind zudem erstmals Technologien entwickelt worden, mit denen die Vorkommen von weißem Wasserstoff im Gestein so versiegelt werden können, dass sie als Wasserstoff-Reservoir eingesetzt werden können.

Dabei handelt es sich um ein völlig neuartiges Verschlusssystem für Bohrlöcher oder Gesteinsöffnungen durch den Einsatz von synthetischem Ton. So soll der unkontrollierte Austritt von weißem Wasserstoff in den Vorkommen eingedämmt werden. Sie kennen die Bilder von sprudelnden Ölquellen.

Dieses neuartige Rückhaltungssystem würde es erstmals ermöglichen, Reservoirs für kommerziell nutzbaren weißen Wasserstoff zu kreieren. So könnten die Wasserstoffvorkommen viel effizienter ausgenutzt werden. Was für die Unternehmen geschäftlich von unschätzbarem Wert wäre. Damit trifft auch der wichtige Technologiefaktor der Rockefeller-Momente zu.

(Quelle: Protium Clean Energy)

Der ultra-junge Sektor des weißen Wasserstoffs steht heute in etwa da, wo wir beim Internet-Boom ca. 1994 standen. Oder beim Bitcoin-Boom in 2010-12. Erfahrene Anleger wissen: Diese Phase ist der spannendste Zeitpunkt für den Einstieg. Denn die günstigen Bewertungen sichern sich clevere Investoren, BEVOR ein Boom bei der Masse der Anleger bekannt wird und durchstartet.

Genau in dieser Phase befinden wir uns anscheinend beim Mega-Boom um weißen Wasserstoff jetzt. Wenn der Boom durchstartet und die Rallye rasant an Fahrt gewinnt, sind die besten Kaufchancen schon gelaufen. Zum aktuellen Zeitpunkt bieten sich die günstigen Investmentchancen für die möglichen neuen Blue-Chip-Aktienstars von morgen.

Wasserstoff vor gigantischem Nachfrageboom!

Denn der ganze Wasserstoff-Sektor steht vor einem gigantischen Wachstumsboom: In den kommenden Dekaden soll sich die Nachfrage nach Wasserstoff um den Faktor 6 erhöhen! Schauen Sie in der folgenden Grafik auf den roten Kreis. Das ist der Punkt, an dem wir uns aktuell befinden! Sie sehen, was laut der Analyse von PricewaterhouseCoopers International danach kommen soll …

(Quelle: PwC: https://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-resources/future-energy/green-hydrogen-cost.html)

Der Hydrogen Council, die Dachorganisation der Wasserstoff-Wirtschaft, publizierte erst am 17. September 2024 seine neuen Zahlen zu den weltweiten Investments in den Wasserstoffsektor. Danach haben sich die Investitionen in den vergangenen vier Jahren auf 75 Mrd. USD versiebenfacht! Faktor 7! (Quelle: https://hydrogencouncil.com/en/global-hydrogen-industry-reports-75-billion-in-committed-capital-but-climate-targets-at-stake-due-to-project-delays/)

Diese Zahlen und Prognosen für das zu erwartende Turbowachstum beziehen sich auf die alten Formen des Wasserstoff-Regenbogens: grau, blau und grün. Aber diese Sorten sind umweltschädlicher und viel teurer. Das bedeutet: Weißer Wasserstoff, der wesentlich günstiger und wesentlich umweltfreundlicher als alle anderen Sorten ist, dürfte noch mal viel stärker wachsen als der allgemeine Wasserstoff-Markt.

(Quelle: Protium Clean Energy)

Bill Gates und Jeff Bezos investieren bereits Millionen USD

Was für ein Szenario für clevere Investoren! Was für eine historische Investmentchance. Kein Wunder, dass Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson und Co. bereits Millionen USD in weiße Wasserstoff-Projekte investieren. Renommierte Finanzmedien wie CNBC in den USA berichten darüber. Hier ist der Link: https://www.cnbc.com/2024/09/12/bill-gates-backed-startup-on-the-global-gold-rush-for-buried-hydrogen.html

Eine Besonderheit für Investments in den Weißer-Wasserstoff-Sektor: Da weißer Wasserstoff noch so neu ist, gibt es keinen klassischen Börsenhandel mit dem Rohstoff - wie wir es von Öl, Gold oder den Industriemetallen kennen. Es gibt auch keinen Future-Markt. Das bedeutet: Börsianer können ausschließlich über Investments in die wenigen Weißer-Wasserstoff-Aktien profitieren, die an den Börsen gelistet sind - wie Protium Clean Energy.

Das Management von Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) hat die Zeichen der revolutionären Zukunft genau richtig erkannt. Es hat aus der Wirtschaftsgeschichte gelernt - und das ist immer klug. Dies führt uns zurück zum Ölboom in den USA. Im Jahr 1859 gab es den ersten Ölfund in Oil Creek im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Was war in den darauffolgenden Rockefeller-Jahren des Ölbooms die wichtigste Strategie für zukünftigen Reichtum? Natürlich: die Sicherung und der Erwerb von so viel Land mit potenziellen Ölquellen wie möglich. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Land noch spottbillig, da die Ölindustrie ja noch gar nicht existierte und niemand den wahren Wert des schwarzen Goldes im Boden dieser Gebiete verstand und einpreiste.

Der Boom von weißem Wasserstoff startet! Jetzt werden die Bärenfelle verteilt

Genau diesen gleichen Schritt setzt Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) jetzt - in 2024/25 - beim weißen Gold mit Höchstgeschwindigkeit um: Das Unternehmen kauft in Kanada so viel Land und so viele Nutzungslizenzen auf Gebiete, die gemäß den geologischen Daten potenzielle Vorkommen an weißem Wasserstoff beherbergen, wie möglich.

Die Börse hat diese Strategie noch überhaupt nicht verstanden. Aber wie so oft ist die Uninformiertheit der Anlegermasse der entscheidende Vorteil der klugen und weitsichtigen Anleger. Der Rohstoff-Sektor für weißen Wasserstoff ist so neu, dass es bisher nur sehr wenige historische geologische Daten gibt. Dieses Vakuum nutzt das clevere Management von Protium Clean Energy durch eine einzigartige Allianz aus:

Man ist eine einzigartige Partnerschaft mit dem Analyseunternehmen für geologische Daten Aster Funds eingegangen. Aster ist ursprünglich der Name einer hoch spezialisierten Sensoren-Technologie aus Japan, die in Kameras auf Satelliten installiert wird - zur geologischen Analyse von Landmassen. Um potenzielle Rohstoffvorkommen aufzuspüren.

Eine spektakuläre Technologie und genau das, was Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) einen entscheidenden Vorsprung einbringt. Die Kooperationsvereinbarung zwischen Protium Clean Energy und Aster Funds wurde im Herbst 2024 unterschrieben. Also erst vor wenigen Wochen. Deshalb hat an der Börse noch niemand Wind von dieser Schlüssel-Kooperation bekommen. Aber: Hierbei handelt es sich wieder um den Technologie-Faktor der Rockefeller-Momente.

Entscheidender Deal für geologisches Aufspüren von Vorkommen weißen Wasserstoffs

Eine Kamera mit Aster-Sensoren des Aster Funds ist auf dem multinationalen NASA-Satelliten Terra installiert. Dieser wurde 1999 ins All geschossen. Der Aster-Sensor sammelt seit dem Jahr 2000 Daten. Der Satellit Terra überfliegt riesige Gebiete und der Aster-Sensor führt über bestimmten Gebieten für die Aster-Kunden verschiedene Messungen durch, die Rohstoffvorkommen erkennen sollen.

Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) hat nun einen Vertrag mit Aster Funds abgeschlossen, bei dem der Terra-Satellit weitläufige Gebiete in Kanada überfliegt und der Aster Sensor geologische Messungen für austretende Gase vornimmt. Dadurch sollen erstmals Vorkommen von weißem Wasserstoff in Kanada identifiziert werden. Das macht aktuell kein anderes Unternehmen.

(Quelle: Aster Funds Limited)

Link zur Homepage von Aster Funds Ltd. für mehr Informationen: www.asterfunds.com/

Mittels KI analysiert Aster Funds die geologischen Messungen für Gase und kann dadurch Felder mit potenziellen Wasserstoffvorkommen für Protium Clean Energy definieren. Was für ein unglaublicher Informationsvorsprung, wenn es darum geht, sich jetzt die aussichtsreichsten Gebiete mit besonders großen Weißer-Wasserstoff-Vorkommen zu sichern.

Bevor der Boom um weißen Wasserstoff losgeht und die Landpreise in die Höhe schießen. Bevor die Konkurrenz davon Wind bekommt und es zu einem Wettbieten kommt, das die Preise in die Höhe treibt. Was sich aktuell in dieser Frühphase des neuen Mega-Booms um weißen Wasserstoff entwickelt, ist wirklich wie beim damaligen Ölboom nach 1860 in den USA.

Ein echter Rockefeller-Moment!

Einen Schritt voraus: Protium Clean Energy sichert sich jetzt die spannendsten Projekte!

Ein sehr wichtiger positiver Faktor für Protium Clean Energy ist der Fokus auf Gebiete in Kanada. Der sagenhafte Rohstoffreichtum von Kanada ist natürlich bekannt. Von Gold und Edelmetallen über Kupfer und Industriemetalle bis zu Öl, Gas und Uran. Im Boden Kanadas finden sich fast alle Rohstoffe.

Auch weißer Wasserstoff! Das haben die allerersten Auswertungen der Satellitendaten durch Aster Funds ergeben. Denn Protium Clean Energy hat zum Start der Kooperation mit Aster Funds zuerst mal sein erstes eigenes Projekt namens First Brook getestet. Protium Clean Energy hält 100 % an dem First Brook-Projekt.

Das Management von Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) vermutete in dem First Brook-Projekt aufgrund geologischer Gesteinsanalysen und der Nähe zu einem Projekt von Innovative Materials Corp., wo Wasserstoffvorkommen im Gestein entdeckt wurden, dass auch in First Brook Vorkommen von weißem Wasserstoff vorhanden sein müssten.

Nun, die brandneuen Ergebnisse der ersten Aster Funds-Analyse für Frist Brook belegen, dass dort verschiedene Zielzonen für weißen Wasserstoff vorhanden sein könnten. Das sind fantastische Nachrichten.

Sie bestätigen die Analysen von Protium Clean Energy und verifizieren gleichzeitig, dass die Analysemethode des Aster Funds auch für den neuen weißen Wasserstoff funktioniert - und Protium Clean Energy damit einen entscheidenden Vorsprung im Rennen um die spannendsten Projekte hat.

Kanada durch hohes Umweltbewusstsein und Rohstoffwirtschaft der ideale Standort

Doch Kanada ist nicht nur aufgrund seiner Geologie so spannend für Protium Clean Energy. Kanada wird im kommenden Mega-Boom um weißen Wasserstoff die Pionier- und damit die Schlüsselrolle in dem startenden "weißen Goldrausch" übernehmen! Denn Politik und Gesellschaft sind wesentlich liberaler und umweltbewusster eingestellt als die USA - obwohl Kanada ein Rohstoffland ist.

Während Trump klar gegen ESG und Umweltpolitik ist, wird diese in der kanadischen Hauptstadt Ottawa ganz großgeschrieben. Die Kanadier - und dadurch natürlich auch die Politiker - unterstützen eine sehr aktive Umweltpolitik. Das bedeutet: Die Entwicklung des völlig neuen umweltfreundlichen Energie-Rohstoffs weißer Wasserstoff sollte in Kanada einen besonders starken politischen Rückenwind bekommen.

Denn das Rohstoffland profitiert vom weißen Gold gleich doppelt: Es entstünden neue Arbeitsplätze und neue Steuereinnahmen in der entscheidenden Rohstoffwirtschaft und man fördert den Umweltschutz in einem Land voller naturverbundener Menschen. Das ist ganz hervorragend für Protium Clean Energy. Denn das Unternehmen hat große Pläne.

CEO Marc Branson weiß ganz genau, was für eine historische Stunde jetzt - in 2024/25 - im Energiesektor schlägt.

Protium Clean Energy will der größte Besitzer von Vorkommen weißen Wasserstoffs in Kanada werden

Erinnern Sie sich an den eingangs besprochenen Öl-Boom in den USA im 19. Jahrhundert, als viele der reichsten Familien in den USA den Grundstein für ihre riesigen Vermögen legten. Diese Familien dachten nicht nur zwei, sondern drei Schachzüge voraus: Indem sie ultra-früh auf den neu entstehenden Ölmarkt setzten und sich dort ultra-aggressiv riesige Landgebiete sicherten.

(Quelle: Protium Clean Energy)

Genau diese Strategie setzt das Management Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) jetzt bei weißem Wasserstoff um. CEO Marc Branson hat eine ganz klare Vorstellung, wo er mit Protium Clean Energy hinwill:

"Wir wollen der größte Landbesitzer

für potenzielle Vorkommen an Weißem Wasserstoff

in Kanada werden."

(Zitat: Marc Branson im Dezember 2024)

Diese Strategie ist zum jetzigen Zeitpunkt des kommenden Mega-Booms Weißer Wasserstoff genau richtig. Das lehrt uns die Wirtschaftsgeschichte. Jetzt werden die Bärenfelle verteilt - und jetzt muss man in der ersten Reihe mit dabei sein!

Jede Menge spektakuläre Unternehmensnachrichten im ersten Halbjahr 2025 zu erwarten

Deshalb verhandelt das Management bereits über zwei weitere Gebiete in den kanadischen Provinzen British Columbia und Alberta. Aufgrund der Verhandlungen will das Management zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen. Das ist verständlich. Man will die Konkurrenz natürlich nicht auf seine geologischen Schätze aufmerksam machen, bevor der Kauf in trockenen Tüchern ist.

Doch der zeitliche Ablaufplan sieht laut dem Protium-Management wie folgt aus: Anfang 2025 sollen die Verträge über die Nutzung der Gebiete für die Exploration und Förderung von weißem Wasserstoff erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Jahresauftakt 2025 ist aber nur noch wenige Tage entfernt!

Das wäre der erste potenzielle große Katalysator für den Aktienkurs von Protium Clean Energy.

Dann sollen die geologischen Satelliten-Tests von Aster Funds für potenzielle Vorkommen an weißem Wasserstoff in diesen Gebieten durchgeführt werden. Ganz hervorragend: Protium hat diese Satelliten-Tests bereits bezahlt. Das finanzielle Risiko für diesen Katalysator ist also null! Die Ergebnisse könnten dann laut Management Ende des ersten Quartals bzw. Anfang des zweiten Quartals veröffentlicht werden.

Der zweite große Katalysator für mögliche Kursanstiege der Protium-Aktie.

(Quelle: Aster Funds Ltd.)

Da die Kosten für die Satelliten-Tests praktisch bei null liegen werden, kann das Protium-Management seine Ressourcen auf zwei weitere wichtige Unternehmensentwicklungen fokussieren:

Die Akquisition von weiterem Land oder für weitere Nutzungsdeals zur Förderung von weißem Wasserstoff. Die Weiterentwicklung des First Brook-Projekts, das Protium Clean Energy ja zu 100 % gehört.

Nachdem beim First Brook-Projekt durch die Satelliten-Tests von Aster Funds potenzielle Vorkommen an weißem Wasserstoff in Aussicht gestellt wurden, lautet der nächste Schritt in 2025: die Bestätigung dieser Vorkommen durch klassische Boden-Exploration. Diese soll laut dem Protium-Management im Frühling 2025 erfolgen.

Der dritte große Katalysator für die Protium-Aktie.

Und wir sind noch nicht mal beim Sommer 2025 angekommen!

Insider, Management und Anker-Investoren halten 50 % aller Aktien!

Bei diesen Perspektiven und den Aussichten auf eine potenziell historische Investmentchance im Mega-Boom des weißen Wasserstoffs erwartet man fast, dass ein großer Anteil der Aktien von Management und Insidern gehalten wird. Aber Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) spielt auch hier in einer Liga, die man bei so kleinen Unternehmen in so einem frühen Unternehmensstadium nur sehr selten sieht:

Sage und schreibe 50 % der Aktien werden von Management, Insidern und Anker-Investoren aus früheren Deals gehalten. Dieser extrem hohe Anteil unterstreicht die spektakulären Potenziale von Protium Clean Energy, wenn sich der Mega-Boom tatsächlich so entfaltet, wie Wasserstoff-Experten erwarten.

Denn niemand kennt das Unternehmen und die potenziell historischen Chancen im kommenden Mega-Boom des weißen Goldes besser als Management und Insider. Sie haben erkannt: So eine Investmentchance gab es im Energiesektor nicht seit dem Ölboom im Wilden Westen!

Unglaublich niedrige Börsenbewertung könnte fantastische Kaufchance bieten

Doch da der kommende Mega-Boom um weißen Wasserstoff erst in den Startlöchern steht, hat die Börse diese nächste historische Investmentchance noch nicht wahrgenommen. Noch nicht! Deren Unwissenheit ist Ihr Vorteil: Denn deshalb wird Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019) mit absurd niedrigen 6 Mio. USD bewertet!

Das ist kein Druckfehler. 3,5 Mio. USD: Der Aktienkurs notiert an der Heimatbörse in Kanada erst bei 0,045 CAD. Diese unglaublich günstige Einstiegschance könnte wirklich Ihre Chance der Dekade werden. Der Börsenwert müsste nur auf 35 Mio. USD ansteigen und Anleger würden bereits auf einem echten Tenbagger sitzen - und 35 Mio. USD ist immer noch nichts für ein First-Mover-Unternehmen in dem neuen Weißen Goldrausch!

Jetzt kommt der Knaller, den an der Börse praktisch niemand kennt: Es gibt ein amerikanisches Wasserstoff-Unternehmen namens Koloma. Koloma ist in Privatbesitz und nicht börsennotiert. Dadurch kennt so gut wie niemand dieses Unternehmen. Wie Protium Clean Energy mit First Brook entwickelt Koloma ein Projekt für weißen Wasserstoff - aber in den USA.

Koloma ist in der Unternehmens- und Projektentwicklung deutlich weiter als Protium Clean Energy. Aber: Dafür ist die Bewertung von Koloma auch mehr als 20x so hoch. Basierend auf der letzten Finanzierungsrunde wurde Koloma mit rund 850 Mio. USD bewertet! Im Februar 2024 führte Koloma eine ultra-erfolgreiche Finanzierungsrunde durch und sammelte sage und schreibe rund 245 Mio. USD ein.

Wer war mit an Bord? Neben ganz großen Namen wie den Venture-Capital-Töchtern des Autoriesen Mitsubishi und der Fluggesellschaft United Airlines auch Bill Gates mit seiner Venture-Capital-Tochter Breakthrough Energy und Jeff Bezos mit Amazons Climate Pledge Fonds!

Hier ist der Link für mehr Informationen: Bill Gates-backed startup on the global gold rush for buried hydrogen

Multi-Tenbagger-Potenzial im kommenden Mega-Boom des weißen Wasserstoffs

Wohlgemerkt: Bill Gates, Jeff Bezos und die anderen Superinvestoren investierten zu Bewertungen von rund 850 Mio. USD. Ohne mit der Wimper zu zucken. Das zeigt Ihnen, welche Chancen der neue Mega-Boom des weißen Goldes besitzt. Diese Superinvestoren sind nicht für einen Verdoppler oder Verdreifacher dabei. Diese Champions League der Reichen setzt auf 10x Gewinne. Mindestens.

Nun vergleichen Sie die Koloma-Bewertung mit Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV | WKN: A40U18 | ISIN: CA74370G1019), die wird aktuell mit lächerlich niedrigen 3,5 Mio. USD bewertet wird. Das bedeutet: Wenn Protium Clean Energy nur 1/10 der Börsenbewertung von Koloma erreicht, so sprechen wir von einem Börsenwert von 85 Mio. USD. Und von Gewinnpotenzialen von über +2.400 % für die Aktie von Protium Clean Energy!

Es gibt Investmentchancen, die kommen nur einmal im Leben!

Jetzt können Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein!

Und von Anfang an in die größte und spektakulärste Revolution des Energiesektors investieren!

Zu Preisen von 0,06 CAD pro Aktie!

Das könnte so sein, als ob Sie 2010 Bitcoin kauften.

Weißer Wasserstoff hat das Potenzial, die gesamte Energiewirtschaft rund um den Globus zu revolutionieren. So wie Öl die Industrialisierung revolutionierte. Doch nicht nur das: Weißer Wasserstoff wäre endlich der dringend notwendige große Umwelt-Durchbruch für eine nachhaltige Zukunft unseres Planten.

So eine historische Doppel-Chance sollten sich weitsichtige Anleger nicht entgehen lassen. Protium Clean Energy könnte das Potenzial haben, sich durch den kommenden Mega-Boom des weißen Wasserstoffs neben großen Gamechanger-Firmen wie Microsoft, Amazon oder Nvidia einzureihen. Risikobereite Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont können die Aktie von Protium Clean Energy (CSE: GRUV, ISIN: CA74370G1019) jetzt kaufen.

Mit spekulativen Grüßen

Ihr

Mining Investor Team

DVERTORIAL/WERBUNG - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten

Disclaimer

Diese Werbung wurde am 11. Dezember 2024 von einem freien Mitarbeiter der Orange Unicorn Ltd. erstellt und am 24. Dezember angepasst.

Sämtliche werbliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen. Das Unternehmen wurde der Artikel vor Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und anschließend inhaltliche Änderungen vorgenommen.

Interessenskonflikte

Für diesen Werbe-Artikel über das Unternehmen Protium Clean Energy Corp wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Emittenten Protium Clean Energy Corp entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Autor und Vermittler sowie eine Person aus dem Umfeld des Vermittlers und Autors halten Restricted Stock Units des in diesem Werbe-Artikels besprochenen Unternehmens Protium Clean Energy Corp und haben vor diese am Aktienmarkt zu verkaufen. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

