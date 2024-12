The following instruments on XETRA do have their first trading 27.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.12.2024Aktien1 NO0013325506 Moreld AS2 US65339F1194 NextEra Energy Inc. UTS3 CA0249441001 American Critical Minerals Corp.4 US13803R3003 Canoo Inc.5 CA13960M2013 Capella Minerals Ltd.6 KYG2114E1686 China Water Industry Group Ltd.7 CA22888A2074 Cruz Battery Metals Corp.Anleihen1 USQ60976AA78 Mineral Resources Ltd.2 USP90301AA32 Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd.3 US45667GAG82 Infinera Corp.4 US69553PAD24 Pagerduty Inc.5 US69349HAE71 TXNM Energy Inc.6 US92939UAN63 WEC Energy Group Inc.7 DE000HEL0CK7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale