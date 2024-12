DJ Astrazeneca/Daiichi Sankyo ziehen EU-Zulassungsantrag für Lungenkrebsmittel zurück

Von Najat Kantouar

Dow Jones--Die Pharmakonzerne AstraZeneca und Daiichi Sankyo ziehen ihren Antrag auf Marktzulassung des Mittels Dato-Dxd zur Behandlung von fortgeschrittenem Lungenkrebs in der Europäischen Union freiwillig zurück.

Diese Entscheidung folge einer Rückmeldung der Europäischen Arzneimittelagentur, teilte Astrazeneca am Dienstag mit. Beide Unternehmen arbeiteten aber weiterhin daran, Dato-DXd für Patienten mit Lungenkrebs in der EU verfügbar zu machen, hieß es in der Mitteilung weiter.

December 24, 2024 04:02 ET (09:02 GMT)

