Endlich! Zulassungssieg!: MedMira erhält von Health Canada Zulassung für Multiplo® Rapid (TP/HIV) Test

Riesenmeilenstein für MedMira und für uns Aktionäre ein Volltreffer. Jetzt gehts in den Verkauf des genauesten Schnelltests, den es derzeit weltweit gibt mit amtlichem Segen. Nach Kanada - USA wir kommen!

Es ist geschafft!

Darauf haben wir lange warten müssen aber nun gehts los. Die Pressemeldung übersetzt aus dem Englischen Original:

MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute bekannt, dass es am 24. Dezember 2024 von Health Canada die Zulassung für seinen Multiplo® TP/HIV-Schnelltest (Multiplo® TP/HIV) erhalten hat, der in ganz Kanada eingeführt werden soll, ein wichtiges Point-of-Care-Tool zur Bekämpfung der Gesundheitskrisen bei HIV und Syphilis in Kanada. Die Einzelzulassung des Reveal® TP (Syphilis) wird bald nach dieser komplexeren Zulassung folgen.

MedMira Homepage: https://medmira.com/

Mit dem Multiplo® TP/HIV-Schnelltest kann medizinisches Fachpersonal sowohl HIV-1/2- als auch Syphilis-Antikörper mit einer einzigen Probe durch einen einfachen Stich in den Finger nachweisen, der sofort Ergebnisse liefert. Dieser einfach zu handhabende und qualitativ hochwertige Test kann in jeder Umgebung eingesetzt werden und benötigt keine besonderen Lagerungsbedingungen. Damit ist er die perfekte Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Einrichtungen und stellt eine weitere wichtige Option auf dem kanadischen Markt dar, um Menschen zu helfen, ihren Status zu kennen und Anschluss an Behandlung und Pflege zu finden.

"Unser Multiplo® TP/HIV-Gerät ist die schnellste Testlösung für HIV-1/2 und Syphilis und wird bereits seit Jahren in verschiedenen Bereichen und Märkten (z. B. in Europa, Kolumbien usw.) eingesetzt. Die Health Canada Medical Device License für den professionellen Einsatz wird sofort kritische Lücken im Gesundheitswesen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Testsysteme schließen", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von Schnelldiagnostik und -technologien. "Gemeinsam mit REACH Nexus wollen wir städtische und abgelegene Gemeinden in ganz Kanada versorgen und damit den Zugang zu einem dringend benötigten Screening-Instrument ermöglichen. Dieser Test wird einen erheblichen Einfluss auf das bereits überlastete Gesundheitssystem haben, da er eine schnelle und kosteneffiziente Screening-Methode bietet."

Die Zulassung des Geräts durch Health Canada basiert auf den Ergebnissen einer bahnbrechenden klinischen Studie in Alberta, die von Dr. Sean B. Rourke, Direktor von REACH Nexus und Wissenschaftler am MAP Centre for Urban Health Solutions am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto), und Dr. Ameeta Singh von der University of Alberta geleitet wurde.

"Wir brauchen dringend mehr in Kanada zugelassene Schnelltests, um die nicht diagnostizierten Menschen mit HIV, Syphilis und anderen durch Blut übertragenen Infektionen und sexuell übertragbaren Infektionen (STBBI) zu erreichen", sagte Dr. Rourke, Direktor von REACH Nexus bei MAP. "Wir freuen uns sehr über die fortlaufende Partnerschaft mit MedMira und die kritische wissenschaftliche Arbeit, die nötig war, um dieses Gerät zuzulassen und in die Hände von medizinischem Fachpersonal zu bringen."

Die Zulassung des Multiplo® TP/HIV-Schnelltests durch Health Canada könnte zu keinem dringlicheren Zeitpunkt erfolgen. Die neuesten Daten der kanadischen Gesundheitsbehörde (Public Health Agency of Canada) zeigen, dass die HIV-Neudiagnosen zwischen 2022 und 2023 um mehr als 35 % gestiegen sind, wobei die Raten in Manitoba um mehr als 40 % zunahmen. In Saskatchewan lag die HIV-Rate bei 19,4 pro 100.000 Menschen, mehr als dreimal so hoch wie die nationale Rate. Im Jahr 2022 gab es 13.953 gemeldete Syphilisfälle, wobei die Raten im Vergleich zu 2018 um 109 % gestiegen sind und die Fälle von kongenitaler Syphilis gegenüber 2021 um 7 % und gegenüber 2018 um 599 % zugenommen haben(1). Angesichts des Anstiegs der Fälle, insbesondere in unterversorgten und abgelegenen Gemeinden, stellt der Multiplo® TP/HIV ein wichtiges Testgerät dar, das dazu beiträgt, die nicht diagnostizierten Menschen zu erreichen, die mit HIV und/oder Syphilis leben.

"Diese Tests sind angesichts der steigenden Zahl von STBBI unverzichtbar und werden sich im wirklichen Leben auswirken", sagte Dr. Rourke. "Nicht jeder hat Zugang zu den Tests, die er für STBBI benötigt, aufgrund von gesundheitlichen Ungleichheiten, Stigma und verschiedenen Formen von Diskriminierung. Der Schnelltest von MedMira ist ein wichtiges Instrument in Kanada - damit alle Menschen Zugang zu den Tests haben, die sie brauchen."

Im Rahmen des Überprüfungs- und Genehmigungsverfahrens von Health Canada beschaffte das Forscherteam von Dr. Rourke Finanzmittel und führte die bahnbrechende Studie in enger Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitsministerien und Laboratorien auf Provinzebene, Interessenvertretern der Gemeinschaft und Menschen mit Lebenserfahrung durch.

An der Studie, die von 2020 bis 2022 durchgeführt wurde, nahmen über 1 500 Teilnehmer aus klinischen Einrichtungen in Edmonton und Nord-Alberta teil. Die Studie ergab, dass der Multiplo® TP/HIV-Test eine 100-prozentige Genauigkeit beim Nachweis einer HIV-Infektion und eine über 98-prozentige Genauigkeit beim Nachweis von Syphilis aufweist.

HIV Report der Kanadischen Gesundheitsbehörden:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/hiv-canada-surveillance-report-december-31-2022.html

"Mehr HIV-Schnelltests erhöhen unsere Chancen, Menschen in Kanada zu erreichen, die HIV haben und es nicht wissen, sowie eine sehr bedeutende und steigende Zahl von infektiösen und kongenitalen Syphilisfällen", sagte Dr. Rourke. "Dieser schnelle, leicht zugängliche Test hilft, die Barrieren zu überwinden, denen sich manche Menschen gegenübersehen, damit sie sich testen lassen können, um ihren Status zu erfahren. Er trägt dazu bei, der Beendigung der HIV- und Syphilis-Epidemien in Kanada näher zu kommen."

Die MedMira Aktie hat auf diese Nachricht durch die Feiertage noch nicht reagiert. Ich bin investiert und möchte dem geneigten Leser dieses Unternehmen gerne näher bringen, da ich ein enormes Kurspotenzial und Übernahmefantasie sehe auf Sicht von 2-3 Jahren.

Der Point & Figure Chart sieht im Lichte der Testzulassung spannend aus! Wir haben einen mehrjährigen Doppelboden von dem aus es nun zu einer aufwärtsgerichteten Umkehrformation kommen dürfte. Ein erstes Kursziel liegt bei 0,40 CAD. Danach sollte das alte Hoch vom Mai 2020 bei 0,90 CAD zum Tragen kommen. Da noch weitere Zulassungen anstehen müssten, sollten längerfristig die Hochs bei 1,75 und 2,50 CAD ins Spiel kommen.

Diese sehe ich vor allem dann, wenn MedMira steigende Umsätze die in 2025 meiner Schätzung nach bei mindestens 15 Mio. USD liegen sollten und dann in 2026 bei +50 Mio. USD p.a. ansteigen dürften.

Wir sehen auch enorme Chancen durch eine FDA Zulassung in den USA die noch in 2025 anstehen könnte. Denn die FDA kann sich nun auf die Daten von Canada Health stützen und ein beschleunigtes Zulassungsverfahren angehen denn in den USA sieht es mit Syphilis und HIV auch ziemmlich düster aus.

Da das Unternehmen mit einer von mir angenommenen Vorsteuermarge von ca. 70% arbeitet werden daraus schöne Bewertungen entstehen. Auch darf man nicht vergessen, dass das Unternehmen auf alle Produkte eigene Patente hält und eine exzellente Technologieplattform hat auf der man sehr schnell entwickeln kann.

Zu guter letzt sehe ich Übernahmefantasie fürs Unternehmen. Als Käufer kommen für mich Abbott, Roche Diagnostics, Thermo Fischer und Medtronic in Frage. Das ist meine private Meinung die ich durch meine Recherchen mir gebildet habe.

Ich bin schon lange Aktionär des Unternehmens und habe den letzten Move von 3 Cents auf 0,90 Cents schon mitgemacht und schön verdient. Ich denke die +1,50 CAD sollten auf Sicht von 3 Jahren drin sein wenn das Unternehmen weiter so abliefert.

