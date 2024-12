The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2024.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2024ISIN NameDE000A1PG508 Fast Finance 24 Holding AGMT0002810100 Multitude P.L.C.DE000A2G9M17 capsensixx AG