Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS1407551092 Cara Therapeutics Inc. 30.12.2024 US1407552082 Cara Therapeutics Inc. 02.01.2025 Tausch 12:1US68404V1008 Optinose Inc. 30.12.2024 US68404V2097 Optinose Inc. 02.01.2025 Tausch 15:1DE000A2GSVV5 The Grounds Real Estate Development AG 30.12.2024 DE000A40KXL9 The Grounds Real Estate Development AG 02.01.2025 Tausch 2:1CA60251N1096 Minas Metals Ltd. 30.12.2024 CA60251N2086 Minas Metals Ltd. 02.01.2025 Tausch 10:1