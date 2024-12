The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2024ISIN NameCA0010021040 ADSL HOLDINGSCA60251N1096 MINAS METALS LTD.DE000A2GSVV5 GROUNDS R.EST. NA O.N.MT0002810100 MULTITUDE PLC EO 1,85NL0000288918 VASTNED RETAIL N.V. EO 5US14040HBG92 CAPITAL ONE FINL 15/25US1407551092 CARA THERAPEUTICS DL-,001US37185R4065 GENETIC TECHS ADR/30US68404V1008 OPTINOSE INC. DL-,001US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1NO0012530981 12 PCT SCHLETTER I. 22/26