Der Aktie des Energieriesen Shell ist ein sehr guter Start in das neue Börsenjahr gelungen. Hauptverantwortlich dafür waren die Ölpreise, die auch am Montag weiter gestiegen sind und dadurch den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht haben. Einer der Gründe: Am Markt wurde auf die jüngste Preisgestaltung durch Saudi-Arabien hingewiesen.Das führende Opec-Land wird die Preise für Rohöl für Kunden in Asien im kommenden Monat anheben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...