Der DAX hat zum Start in die neue Woche am Montag kräftig zulegen können. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 20.216,19 Zählern aus dem Handel. Das ist der höchste Stand seit Mitte Dezember. Am heutigen Dienstag dürfte er nun zunächst eine kleine Verschnaufpause einlegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 20.140 Zähler.Im Fokus steht in dieser Woche die Technik-Messe CES in Las Vegas. Sie öffnet heute offiziell ihre Pforten bis Freitag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...