Zusammenarbeit initiiert Entwicklung von bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten mit doppelter Nutzlast (BsAD2Cs)

Biocytogens RenLite® trifft auf Acepodias AD2C für präzise onkologische Lösungen

Biocytogen (HKEX: 02315) und Acepodia (6976:TT) gaben heute eine bahnbrechende strategische Partnerschaft bekannt, um gemeinsam ein Programm für ein bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (BsAD2C) mit zwei Nutzlasten zu bewerten.

Diese Zusammenarbeit kombiniert die RenLite®-Plattform von Biocytogen mit der AD2C-Technologie (Antibody-Dual-Drugs Conjugation) von Acepodia, um einige der größten Herausforderungen in der Onkologie zu bewältigen Tumorheterogenität und Arzneimittelresistenz. Dieser neuartige Ansatz zielt darauf ab, diese Komplexität durch den Einsatz von Dual-Payloads zu bewältigen, die auf mehrere therapeutische oder krankheitsbezogene Signalwege abzielen. Diese Nutzlasten werden mit bispezifischen Antikörpern geliefert, die eine verbesserte Präzision und Funktionalität ermöglichen.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird Biocytogen einen bispezifischen Antikörper bereitstellen, der aus seiner firmeneigenen RenLite®-Plattform stammt, die für die Herstellung vollständig menschlicher bispezifischer Antikörper mit einzigartigen Bindungseigenschaften entwickelt wurde. Acepodia wird diesen Antikörper mithilfe seiner AD2C-Plattform (Antibody-Dual-Drugs Conjugation) mit zwei verschiedenen Wirkstoffen versehen. Diese Plattform ermöglicht die zielgerichtete Konjugation mehrerer Nutzlasten an einen Antikörper unter Verwendung bioorthogonaler Klickchemie ohne erforderliche Antikörper-Modifikation, wobei die Integrität und Bindungskapazität des Antikörpers erhalten bleibt und eine strategische und präzise Kontrolle über das Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis (DAR) für optimale Wirksamkeit und Sicherheit ermöglicht wird.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Acepodia-Team, das über umfassende Fachkenntnisse in der bioorthogonalen Klickchemie verfügt und uns die einzigartige Möglichkeit bietet, unsere RenLite®-bispezifischen Antikörper mit ortsselektiven Dual-Payload-Konjugaten zu kombinieren", sagte Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen. "Wir freuen uns darauf, unsere Plattformen zu verbinden, um das therapeutische Potenzial hochwirksamer BsADCs zu erforschen."

"Die überlegenen bispezifischen Antikörper von Biocytogen und das äußerst kooperative Team machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Weiterentwicklung unserer AD2C-Nutzlastplattform", so Dr. Sonny Hsiao, Mitbegründer und CEO von Acepodia. "Diese Partnerschaft definiert die Möglichkeiten des ADC-Designs neu und hat das Potenzial, Patienten, die dringend neue Optionen benötigen, bahnbrechende Therapien zu bieten."

Diese strategische Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die kritischen, bisher ungedeckten Bedürfnisse in der ADC-Wirkstoffentwicklung für solide Tumore anzugehen und den Weg für innovative Therapien zu ebnen, die die Behandlungsergebnisse verbessern.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen basiert auf der Genom-Editierungstechnologie und nutzt die gentechnisch veränderten, proprietären RenMice®-Plattformen (RenMab/RenLite®/RenNano®/RenTCR-mimic) für die Entdeckung vollständig menschlicher monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, die Entdeckung bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanobody-Entdeckung und TCR-mimic-Antikörper-Entdeckung entwickelt und eine Untermarke, RenBiologics, etabliert, um globale Partnerschaften für eine Standardbibliothek von >400.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen etwa 1000 Ziele für eine weltweite Zusammenarbeit zu erforschen. Bis zum 30. Juni 2024 wurden weltweit etwa 150 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung/Auslizensierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Vermögenswerten sowie fast 50 zielgerichtete RenMice®-Lizenzierungsprojekte abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung. Derzeit bietet das Unternehmen unter seiner Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Über Acepodia

Acepodia verändert die Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen mit den ersten Immunzell-Engagern ihrer Art, die durch mehrere Konjugationsplattformen eine verbesserte und zielgerichtete Wirksamkeit erzielen. Acepodias Plattformen nutzen eine Reihe von bioorthogonalen Ansätzen der Klick-Chemie, die aus dem Labor der Nobelpreisträgerin Carolyn Bertozzi stammen, und sind darauf ausgelegt, die Sicherheit zu verbessern und eine breite Anwendbarkeit bei hämatologischen und soliden Tumorkrebsarten sowie bei Autoimmunerkrankungen zu bieten. Durch die Kombination innovativer Wissenschaft mit einer patientenorientierten Vision möchte Acepodia leistungsstarke Therapien der nächsten Generation für Patienten bereitstellen, die von den heutigen Behandlungsmöglichkeiten nicht ausreichend profitieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.acepodia.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den potenziellen therapeutischen Vorteilen, den Ergebnissen der Evaluierung und den zukünftigen Entwicklungsstrategien für das Dual-Payload-Programm BsAD2C. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weder Biocytogen noch Acepodia übernehmen die Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

