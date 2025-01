Amazon hat bei Mercedes-Benz Trucks eine Großbestellung über mehr als 200 neue Elektro-Lkw des Modells eActros 600 aufgegeben. Der Auftrag ist für beide Seiten ein Superlativ: Er markiert die größten E-Lkw-Bestellung für Mercedes-Benz Trucks und die bislang größte Investition in E-Lkw seitens Amazon. Wie Amazon mitteilt, sollen mehr als 140 der neuen eActros 600 in Großbritannien und gut 50 in Deutschland eingesetzt werden - und zwar zusätzlich zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...