Eine 250-MW-Anlage in Südafrika soll tagsüber Solarstrom produzieren und warmes Wasser speichern. Nachts stellt sie Strom mit einer ORG-Maschine bereit. Das Projekt von Photon Energy soll bis zum zweiten Quartal 2026 baureif sein. Der Projektentwickler Photon Energy will ein 250-MW-Solarkraftwerk in Südafrika bauen, das konzentrierende Photovoltaik mit einer thermischen Wasserspeicherung von 150 MW kombiniert. Die Technologie stammt vom australischen Unternehmen Raygen, an dem Photon Energy beteiligt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...