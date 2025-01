Ingelheim (ots) -- In Deutschland gehört Boehringer damit zu den Top 20-Arbeitgebern (von insgesamt 163 teilnehmenden Unternehmen)- Anhaltend hohe Punktzahlen für individuelle Karriereplanung: Boehringer unterstützt in vielfältiger Weise die Mitarbeitenden bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung- Überdurchschnittliche Ergebnisse in den Bereichen Führung sowie Karrierepraktiken, Lernen, Arbeitsumfeld und WohlbefindenZum fünften Mal in Folge hat das Top-Employers-Institute Boehringer Ingelheim als"Globalen Top-Arbeitgeber" ausgezeichnet. Boehringer ist eines von 17 Unternehmen weltweit, das diese Auszeichnung erhält.Die Zertifizierung 2025 unterstreicht, dass sich das Unternehmen erfolgreich für ein außergewöhnliches Arbeitsumfeld engagiert, in dem die berufliche Entwicklung und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Vordergrund stehen. Umfassende Angebote zur Weiterbildung von allen Mitarbeitenden einschließlich der Führungskräfte spielen dabei eine wesentliche Rolle.Die Arbeitgeberangebote von Boehringer schneiden kontinuierlich gut ab in den Kategorien "Steer" (dt. Steuerung) und "Develop" (dt. Entwicklung). Die unternehmensinterne "Leadership Academy" fördert die Entwicklung von Führungskräften, da diese für ein positives und fruchtbares Arbeitsumfeld maßgeblich sind. Das ist eines von vielen Beispielen dafür, wie Boehringer Ingelheim seine Mitarbeitenden - ob in einer Führungsrolle oder nicht - dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Die Academy trägt dazu bei, ein gemeinsames Führungsverständnis zu schaffen, und bietet gezielte Trainings für unterschiedliche Führungsrollen an. Unabhängig davon, ob sie zum ersten Mal eine Führungsrolle übernehmen oder bereits leitende Angestellte sind, stehen allen Führungskräften maßgeschneiderte Schulungen zur Verfügung."Unsere Unternehmenskultur ist stark an den Menschen ausgerichtet. Führungskräfte haben einen großen Einfluss - sowohl auf die Erfahrungen und Leistungen auf individueller Ebene, als auch darauf, wie wir in Teams und im Gesamtunternehmen unsere Ziele erreichen. Unsere Angebote helfen, mit Erfolg die Rolle einer Führungskraft, eines Mentor oder eines Experte einzunehmen, die man anstrebt", sagt Christjan Knudsen, Leiter Human Resources Deutschland bei Boehringer Ingelheim. "Gute Führung bedeutet, die Mitarbeitenden zu ermutigen, ihren eigenen Karriereweg zu entwickeln und die Balance zu finden, die ihre Ziele und ihr Wohlbefinden unterstützt."Den eigenen Weg entwickeln - im Beruf und im PrivatlebenDie Lernangebote von Boehringer zeigen, wie das Unternehmen das Versprechen an seine Mitarbeiter - "Gestalte Deinen eigenen Weg" - in die Praxis umsetzt. Die interne "Boehringer Ingelheim University" bietet allen 53.500 Mitarbeitenden weltweit einen modernen virtuellen Campus. Als Teil dieser globalen Lernplattform bietet die "Leadership Academy" virtuelle und Präsenz- Schulungen an. Die Schwerpunkte reichen von Selbstreflexion bis hin zu erfolgreicher Teamarbeit. Die Module helfen dabei, sich Fähigkeiten in Bereichen wie Stressresilienz, Feedback, Empowerment, Problemlösung sowie Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion anzueignen.Das Angebot für Führungskräfte umfasst auch den ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden von Boehringer, der die geistige, körperliche, soziale und finanzielle Gesundheit berücksichtigt. Die flexiblen Arbeitsmodelle des Unternehmens tragen ebenfalls zum Wohlbefinden bei. Ein aktuelles Beispiel ist die Möglichkeit, vorübergehend vom Ausland aus zu arbeiten, so dass Mitarbeitende mehr Zeit mit der dort lebenden Familie oder Freunden verbringen können. Insgesamt verfolgt Boehringer einen integrierten Ansatz, um ein attraktives Arbeitsumfeld mit einem gerechten, wettbewerbsfähigen und transparenten Vergütungs- und Leistungsprogramm zu schaffen. Es geht auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in jeder Karrierephase ein, mit Angeboten, die auf ihre persönliche Situation zugeschnitten sind.Zertifizierungen auf der ganzen WeltBoehringer Ingelheim gehört seit 11 Jahren zu den Top-Arbeitgebern in mehreren Ländern und Regionen. In diesem Jahr erhält das Unternehmen die Auszeichnung in 30 Ländern. In Südkorea gehört Boehringer zu den Top-3-Arbeitgebern und in Deutschland zu den Top 20. Das Unternehmen erhielt auch regionale Anerkennungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika sowie im Nahen Osten.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.Über das Top Employers InstituteDas "Top Employers Institute" ist die weltweit führende Autorität für HR-Strategien. Mit unserer weltweit führenden Zertifizierung und unseren datengestützten Erkenntnissen begleiten und befähigen wir Unternehmen bei der Bereitstellung transformativer Personalpraktiken, der Förderung von Geschäftsergebnissen und der Unterstützung bei der Gewinnung und Bindung von Top-Talenten. Im Jahr 2025 hat das "Top Employers Institute" mehr als 2429 Organisationen in 123 Ländern/Regionen zertifiziert. 