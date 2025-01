NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf erfreuliche Daten aus der Augenoptiker-Branche, zu Brillen und günstigen Wechselkursveränderungen. Sie erwarte von dem Brillenkonzern im vierten Quartal eine Wiederbeschleunigung des Wachstums aus eigener Kraft heraus. Die jüngsten Währungstrends seien zudem günstig mit Blick auf den Umsatz des Jahres 2025./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 20:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121667