FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CARLTON PRECIOUS O.N. IVH CA14306B1076
LODESTAR METALS CORP. PR9 CA54020J1012
PEGASUS MERCANTILE INC. U04 CA70557Y1051
RUBELLITE ENERGY CORP. 6L00 CA7811131050
KEZAR LIFE SC.NEW DL-,001 2KZ0 US49372L2097
MAGNERA CORP. WI DL-,01 W2B US55939A1079
MIND TECHNOL. NEW DL-,01 MI70 US6025663096
MONOPAR THERAP. NEW 1IY0 US61023L2079
NRX PHARM.INC. NEW O.N. B1Q US6294442099
PALVELLA THERAPEUTICS NEW PI6 US6979471090
AB/FROM ONWARDS 17.01.2025 09:41 CET
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