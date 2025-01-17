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Freitag, 17.01.2025 Börsentäglich über 12.000 News von 681 internationalen Medien
Letzte Chance, bevor die Bohrer dieses "Monster"-Vorkommen bei einem 13-Millionen-Unternehmen ansteuern
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WKN: A40JML | ISIN: US61023L2079 | Ticker-Symbol: 1IY0
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15.01.25
16:45 Uhr
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Branche
Biotechnologie
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Sonstige
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MONOPAR THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MONOPAR THERAPEUTICS INC 5-Tage-Chart
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29,20030,20011:05
29,20030,20011:05
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CARLTON PRECIOUS
CARLTON PRECIOUS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CARLTON PRECIOUS INC0,047+17,97 %
KEZAR LIFE SCIENCES INC6,200+0,81 %
LODESTAR METALS CORP0,021+485,71 %
MAGNERA CORPORATION17,300+0,58 %
MIND TECHNOLOGY INC7,450+6,81 %
MONOPAR THERAPEUTICS INC24,600-17,45 %
NRX PHARMACEUTICALS INC4,3800,00 %
PALVELLA THERAPEUTICS INC12,800+10.075 %
PEGASUS MERCANTILE INC0,0150,00 %
RUBELLITE ENERGY CORP1,375+4,96 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.