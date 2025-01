FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINCARLTON PRECIOUS O.N. IVH CA14306B1076LODESTAR METALS CORP. PR9 CA54020J1012PEGASUS MERCANTILE INC. U04 CA70557Y1051RUBELLITE ENERGY CORP. 6L00 CA7811131050KEZAR LIFE SC.NEW DL-,001 2KZ0 US49372L2097MAGNERA CORP. WI DL-,01 W2B US55939A1079MIND TECHNOL. NEW DL-,01 MI70 US6025663096MONOPAR THERAP. NEW 1IY0 US61023L2079NRX PHARM.INC. NEW O.N. B1Q US6294442099PALVELLA THERAPEUTICS NEW PI6 US6979471090AB/FROM ONWARDS 17.01.2025 09:41 CET