Unterföhring (ots) -- Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga- Vom "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Borussia Park berichten Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss- Im Anschluss Hertha BSC gegen den Hamburger SV im Topspiel der 2. Liga- Markus Söder am heutigen Donnerstagabend zu Gast bei "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" live auf Sky Sport News- 2. Bundesliga: alle Partien des 19. Spieltags von Freitag bis Sonntag live- Christian Gentner und Didi Hamann am Sonntag bei "Sky90"- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 23. Januar 2025 - Der sich in der absoluten Krise befindende BVB gab nach der vierten Niederlage in Folge - dem 1:2 in der Champions League gegen Bologna -zunächst die Entlassung Nuri Sahins bekannt, um kurz darauf den vorübergehenden Nachfolger zu verkünden (https://sport.sky.de/fussball/artikel/interimstrainer-u19-coach-tullberg-gegen-bremen-auf-der-bvb-bank/13294183/34372). Gegen Werder Bremen wird am Samstag der 39-jährige Däne Mike Tullberg, ehemaliger Jugendspieler und bisheriger U19-Trainer von Borussia Dortmund, auf der Bank sitzen.Für die Schwarzgelben ist es bisher eine Saison zum Vergessen. Im DFB-Pokal ist man bereits ausgeschieden, in der Champions League wird man voraussichtlich eine Zwischenrunde einlegen müssen und in der Bundesliga befindet man sich nur auf Rang zehn - bereits sieben Punkte hinter Platz vier, der zur Champions League berechtigt. Nun kommt der Tabellenneunte Werder Bremen in den Signal Iduna Park. Die Bremer konnten allerdings in diesem Jahr ebenfalls noch keinen Sieg einfahren (zwei Niederlagen, ein Remis).Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein, an dem u. a. der FC Bayern, dem in der Champions League nach der empfindlichen 0:3-Niederlage gegen Feyenoord ebenfalls die Playoff-Runde droht, beim SC Freiburg antritt, Bayer Leverkusen auf RB Leipzig trifft und der VfB Stuttgart bei Mainz 05 gastiert.Bochum will auch in Mönchengladbach punkten - das "Tipico Topspiel der Woche"Dieter Hecking entfacht beim abstiegsbedrohten VfL Bochum weiterhin Euphorie. Nach dem 1:0-Sieg über St. Pauli folgte sensationell ein 3:3 nach 0:3-Rückstand gegen RB Leipzig. Jetzt gastiert der Revierclub bei Borussia Mönchengladbach - die Fohlenelf kam im Jahr 2025 bisher noch nicht in Fahrt und kassierte drei Niederlagen am Stück. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Borussia Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.2. Bundesliga: Packende Duelle bereits am Samstagmittag - dazu Hertha gegen HSV am AbendIn der 2. Bundesliga ist es weiterhin ungemein spannend und Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen, denn zwischen Tabellenplatz eins und Rang acht liegen gerade einmal drei Punkte. So trifft beispielsweise am Samstagmittag der 1. FC Köln auf das Überraschungsteam aus Elversberg, der KSC empfängt Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 heißt den 1. FC Nürnberg willkommen - ein Spiel das ganz im Zeichen der Fanfreundschaft steht.Nach der Bundesliga-Abendpartie Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum folgt dann das Topspiel in Liga zwei, in dem Hertha BSC den neuen Tabellenführer Hamburger SV empfängt. Max Zielke und Sky Experte Torsten Mattuschka begrüßen die Zuschauer zur Partie im Berliner Olympiastadion, die Roland Evers kommentiert. Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport alle neun Partien des 19. Spieltags der 2. Bundesliga live.Christian Gentner, Steffen Freund und Didi Hamann am Sonntag bei "Sky90"Am Sonntag um 18:00 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90". Dieses Mal sind u. a. Christian Gentner, Steffen Freund und Sky Experte Didi Hamann zu Gast, die über die Geschehnisse des 19. Spieltags diskutieren werden.Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport"Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am heutigen Abend ist ab 18:00 Uhr der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu Gast bei "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" und diskutiert mit Moderator Riccardo Basile, Roman Weidenfeller und Fredi Bobic das aktuelle Fußballgeschehen. Im Anschluss daran, ab 20:00 Uhr, blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" genauer auf die Partie zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Zu Gast sind dieses Mal Otto Addo und Shkodran Mustafi. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel gezeigt wird.Michael Leopold und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt und ab 19:30 Uhr die von FC St. Pauli gegen den 1. FC Union Berlin.Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:Donnerstag:18:00 Uhr: "Triple - der Schüttflix Fussballtalk" live auf Sky Sport News20:00 Uhr: "Matchplan" mit RB Leipzig (Otto Addo) - Bayer 04 Leverkusen (Shkodran Mustafi) auf Sky Sport BundesligaFreitag:18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 320:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event21:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Patrick Lange" auf Sky Sport Bundesliga22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Wolfsburg - Holstein Kiel auf Sky Sport BundesligaSuper Samstag:12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5 und 714:00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga15:15 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15:15 Uhr: RB Leipzig - Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 315:15 Uhr: Borussia Dortmund - Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 415:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga 515:15 Uhr: FC Augsburg - 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 617:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 217:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 320:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Hertha BSC - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD21:15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaSuper Sonntag:13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 415:30 - 16:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga16:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga18:00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga19:30 - 20:00 Uhr: "Highlights XXL" mit FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport BundesligaMontag:18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport BundesligaÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5955065