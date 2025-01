Köln (ots) -Bevor RTL in diesem Jahr zum zehnten Mal Tür und Tor zum überaus erfolgreichen "Sommerhaus der Stars" öffnet, schließt RTL+ bereits jetzt die Hütte auf und präsentiert ein neues Streaming-Highlight! Ab dem 24. Februar treten in der brandneuen Reality-Show "Das Sommerhaus der Normalos" acht Paare ohne VIP-Status an, um im berühmt-berüchtigten "Häuschen Elend" in Bocholt-Barlo 25.000 Euro zu gewinnen.Anstatt Schauspieler, Model oder Influencerin treffen bei "Das Sommerhaus der Normalos" Bankkaufmann auf Zugbegleiterin und Immobilienmakler auf IT-Einkäuferin - echte Menschen, die begeistert sind, nun dort zu sein, wo zuvor die Stars logierten. In einem Wettkampf voller schräger Paar-Spiele und hitziger Nominierungen müssen die Reality-TV-Neulinge dieselben Aufgaben meistern wie ihre prominenten Vorbilder.Genau wie bei den Stars gibt es ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der "Normalos". Wer sind die Harmonie-Helden, wer die streitsüchtigen Zankäpfel und wer geht wem so richtig auf den Keks? Während die Paare versuchen, ihre Nerven zu behalten, wird das "Sommerhaus " zum Schauplatz für unerwartete Allianzen und überraschende Wendungen. Welches Paar fliegt zuerst und wer hat das Zeug, die 25.000 Euro Siegprämie abzuräumen?RTL+ gibt demnächst die acht Normalo-Paare bekannt. "Das Sommerhaus der Normalos" (8 Folgen) ab Montag, 24. Februar, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Ernst Rudolf: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deJovan Evermann: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5956019