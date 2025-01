Köln (ots) -Die zweite Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" überzeugte ab 20:15 Uhr die Zuschauer auf ganzer Linie: In den Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen und der 14- bis 49-Jährigen erzielte das RTL-Dschungelcamp hervorragende Marktanteile von 21,2 Prozent (2,17 Mio.) sowie 26,5 Prozent (1,38 Mio.). Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Ich bin ein Star" damit die meistgesehene Sendung des Tages. Insgesamt 3,31 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 13,5 %) entschieden sich in der Primetime für IBES, um zu verfolgen, wie Sam Dylan seine erste Dschungelprüfung allein meistert.Im Anschluss daran erreichte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" starke 16,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 24,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt sahen 1,88 Millionen Zuschauer den Dschungeltalk aus Köln.Mit einem Tagesmarktanteil von 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL klar vor den Wettbewerbern am Samstag. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern erreichte RTL mit einem Tagesmarktanteil von 12,3 Prozent einen starken zweiten Platz, nur knapp hinter dem ZDF. Auf den weiteren Plätzen folgten mit großem Abstand ARD (8,5 %), Sky (5,3 %), VOX (5,0 %) und Sat.1 (3,9 %).Heute Abend um 20:15 Uhr wird die zweite Live-Show von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL sowie im Live-Stream auf RTL+ ausgestrahlt. Im Anschluss an die Show läuft "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" ab 20:55 Uhr im Stream auf RTL+.Quelle: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 26.01.2025Pressekontakt:RTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5957031