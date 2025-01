DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Nvidia führt Rangliste an, Warnung bei Siemens Energy, BrandPilot AI will durchstarten

Frankfurt (pta/26.01.2025/10:30) - Magnificant 7: Welche Aktie hat das größte Kurspotenzial?

Nach den fulminanten Kursgewinnen im vergangenen Jahr legten die Aktien der Magnificant Seven (M7) in den ersten drei Januarwochen eine Verschnaufpause ein. Die M7 setzen sich aus sieben großen US-Technologieunternehmen zusammen, die überdurchschnittlich vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) profitieren könnten. Da diese Titel stark im Fokus vieler Investoren stehen, ist die Frage spannend, welchem der Titel die Analysten im Durchschnitt derzeit die besten Kurschancen einräumen. Aufschluss darüber geben Daten des Börsenportals Yahoo Finance. Demnach führt Nvidia (ISIN: US67066G1040) die Rangliste mit einem erwarteten Kurspotenzial von 18 Prozent an. Es folgen Microsoft (ISIN: ISINUS5949181045) mit 14 Prozent sowie Apple (ISIN: US0378331005) mit 10 Prozent. Dahinter rangieren Alphabet (8 Prozent), Meta (7 Prozent) und Amazon (5 Prozent). Beim siebten Wert im Bunde, Tesla (ISIN: US88160R1014), erwarten die Experten im Schnitt ein Rückschlagpotenzial von 24 Prozent. Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf die Schlusskurse und Konsensprognosen vom 22. Januar 2025.

Siemens Energy: Aktie für UBS zu teuer

Die UBS hat in einer aktuellen Studie vom 20. Januar 2025 zwar das Kursziel für die Aktie von Siemens Energy (ISIN: ISINDE000ENER6Y0) von 23 auf 38 Euro angehoben, gleichzeitig aber das Anlageurteil von "Neutral" auf "Sell" gesenkt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte die Aktie bei 50 Euro. Die UBS-Analysten begründen ihre Entscheidung mit der aus ihrer Sicht zu hoher Bewertung des Papiers. Die UBS verweist in ihrer Studie auf die starke Aktienperformance von plus 320 Prozent im Jahr 2024, die vor allem durch die gute Entwicklung der Geschäftsbereiche Gas Services (GS) und Grid Technologies (GT) getrieben sei. Bei der defizitären Windkraftsparte Siemens Gamesa sieht die Bank allerdings mehrere potenzielle Risiken für die Margenwende. Insbesondere werden die Gefahr von Marktanteilsverlusten im Onshore-Bereich, ein langsameres Wachstum im Servicegeschäft sowie mögliche Verzögerungen und Kostenüberschreitungen im Offshore-Bereich genannt. Im Basisszenario geht UBS davon aus, dass Siemens Gamesa erst im Jahr 2027 eine (kleine) positive operative Gewinnmarge von 2 Prozent erreichen wird.

BrandPilot AI sieht "massives Wachstum" im Markt für Influencer Marketing

Die weltweiten Ausgaben für Influencer Marketing steigen weiter rasant an. Während die globalen Ausgaben laut dem Statistikportal Statista im Jahr 2023 bei 21,1 Milliarden US-Dollar lagen, wird für dieses Jahr bereits ein Volumen von 39,33 Milliarden US-Dollar erwartet. Für Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI, belegen diese Zahlen, dass Influencer Marketing als effektive Werbestrategie rasant an Bedeutung gewinnt. BrandPilot AI ist ein junges Unternehmen, das unter anderem KI-gesteuerte Tools entwickelt und vermarktet, mit denen Werbetreibende die passenden Influencer für ihre Kampagnen finden können. Als Influencer werden Personen bezeichnet, die in hoher und regelmäßiger Frequenz Inhalte in Form von Blogs, Audiostreams oder Videos auf ihren Online-Kanälen veröffentlichen und sich so eine Anhängerschaft (Follower) aufbauen. "Influencer sind Multiplikatoren und damit zu einer wichtigen Zielgruppe für das Marketing von Unternehmen geworden", sagt Brandon Mina. BrandPilot AI wurde 2020 gegründet und betreut Kunden in den USA, Kanada, Australien, Israel und China. Brandon Mina: "2024 war das Jahr, in dem BrandPilot AI die ersten Schritte in Richtung massives Wachstum gemacht hat. Wir bauen Dynamik auf, indem wir innovative Produkte auf den Markt bringen und einen klaren Weg einschlagen, um das Unternehmensmarketing mit KI-gesteuerten Lösungen neu zu definieren." Um seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, ist BrandPilot AI an die Börse gegangen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie der OTCQB in den USA gelistet und kann unter der ISIN CA1053241073 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Börsen und Plattformen gehandelt werden.

BrandPilot AI
Land: Kanada/Toronto
ISIN: CA1053241073
https://www.brandpilot.ai/

