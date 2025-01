Skeena Gold & Silver bohrte auf seinem Grundstück KSP im Goldenen Dreieck von British Columbia. Während der Saison 2024 wurden 22 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.182 Metern in verschiedenen Zielgebieten des Projekts abgeschlossen. Premier American Uranium sichert sich Teil drei der Bohrgenehmigung für das Projekt Cebolleta in New Mexico. Uranium Energy Corporation erwarb 107,1 Mio. Stammaktien von Anfield Energy für 10,46 Millionen US-Dollar oder 15 Millionen kanadische Dollar. Unternehmen im Überblick: Premier American Uranium Inc. ? https://premierur.com ISIN: CA74048R1091 , WKN: A3ET9P , FRA: B05.F , TSXV: PUR.V Weitere Videos von Premier American Uranium Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/premier-american-uranium-inc/ Skeena Gold & Silver Ltd. ? https://skeenagoldsilver.com/ ISIN: CA83056P7157 , WKN: A3CRER , FRA: RXF.F , TSXV: SKE.V , Valor: 38809820 Weitere Videos von Skeena Gold & Silver Ltd. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/skeena-gold-silver-ltd/ Uranium Energy Corp. ? https://www.uraniumenergy.com/ ISIN: US9168961038 , WKN: A0JDRR , FRA: U6Z.F , Valor: 2388623 Weitere Videos von Uranium Energy Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/uranium-energy-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Silber Silver Uran Uranium Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV