Das chinesische KI-Start-up DeepSeek hat am Montag für kräftige Turbulenzen gesorgt. Der DAX fiel zwischenzeitlich um fast 1,5 Prozent. Insbesondere die Aktie von Siemens Energy, die zeitweise 20 Prozent verlor, trug zu dem Minus bei. Am Ende konnte er sich etwas fangen und ging mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 21.282,18 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag dürfte die Erholung weitergehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 21.345 Zähler.Unterstützung ...

