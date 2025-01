Köln (ots) -Darauf haben Raab-Fans sehnsüchtig gewartet: Das erfolgreiche RTL+ Streamingformat DGHNDMBSR startet am Mittwoch, 12. Februar, 20:15 Uhr bei RTL auch im linearen Fernsehen. Auf RTL+ wird die Show als Preview zur Verfügung stehen. Erster hochkarätiger Gast ist Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck. Mit ihm wird Stefan Raab kurz vor der Bundestagswahl die aktuelle politische Lage besprechen, und ihm bestimmt auch die ein oder andere unterhaltsame private Habeck-Anekdote entlocken. Doch damit nicht genug: Als zweiten Gast begrüßt Stefan Entertainment-Queen Barbara Schöneberger. Sie präsentiert wie in den Jahren zuvor den deutschen ESC-Vorentscheid, der in diesem Jahr bei RTL und in der ARD zu sehen sein wird. Und als Dritter im Bunde dabei: Publikumsliebling Elton, der als Spielleiter fungieren wird.Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: "Stefan Raab für alle - umsonst! Mit 'Du gewinnst hier nicht die Million' konnten wir im letzten Jahr den erfolgreichsten Streaming-only-Start ever feiern und neue Zielgruppen für RTL+ erschließen. Jetzt zünden wir die nächste Stufe unseres Plans und machen die Show einem noch breiteren Publikum zugänglich. Jede Woche Mittwoch dreht sich bei uns in der RTL-Primetime nun alles um DGHNDMBSR und beste Comedy-Unterhaltung von und mit Stefan Raab. Als erste Gäste begrüßt er Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und Eurovisions-Ikone Barbara Schöneberger."Das bewährte Konzept der Show bleibt bestehen: Jede Woche blickt Stefan Raab auf die Bewegtbild-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV, quizzt mit seinen Kandidaten als Quizmaster und tritt gegen sie in Duellen in variantenreichen Spielen an. Sein Ziel: die Million bewachen! Nur wer alle Fragen richtig beantwortet und sich in den spannenden Duellen gegen die Show-Legende durchsetzen kann, hat die Chance auf die gigantische Gewinnsumme! Mit dabei bleiben die prominenten Spielleiter, die sich wöchentlich abwechseln sowie zahlreiche Überraschungsgäste.DGHNDMBSR ab 12.02., 20:15 Uhr jede Woche Mittwoch bei RTL und vorab auf RTL+Produziert wird "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" von Raab ENTERTAINMENT im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Dörte vom Berg (Executive Producer), Alexander Wüster (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).Tickets für DGHNDMBSR unter www.raab-tickets.deKandidatenbewerbungen unter www.raab-casting.deNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deYvonne Wagner: Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5958630