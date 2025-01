Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Vistra | SAP | Sartorius - "einmalige Gelegenheit" bei Nvidia, Palantir & Co. - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Leitindex trotzt DeepSeek-Gewitter Tops & Flops - Merck profitiert von Sartorius-Zahlen "Einmalige Gelegenheit" bei Nvidia, Palantir & Co. - AT&T - gute Zahlen Sofi Technologies - Ausblick lässt Aktie abstürzen - Termine - Starbucks ist an der Reihe Siemens Energy - Zahlen lesen sich gut SAP - Zahlen lassen Aktie auf Allzeithoch ziehen, aber nur kurzfristig Sartorius - Überflieger des Tages Merck - Hoffnung auf bessere Nachfrage ist da Eckert & Ziegler - vorläufige Zahlen kommen gut an Musterdepot - Vistra reisst riesiges Loch Zuschauerfragen