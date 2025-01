FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Rekordlauf des Dax am Mittwoch mit einem Sprung über die Marke von 21.600 Punkten fortgesetzt. Auftrieb gab die Erholung an der Technologie-Börse Nasdaq, die sich wohl auch an diesem Handelstag fortsetzen wird. Die starken Auftragseingänge von ASML, einem Ausrüster der Chipindustrie, hoben europaweit zusätzlich die Stimmung für Technologiewerte.

Der deutsche Leitindex übertraf kurz nach dem Handelsstart sein Rekordhoch vom Freitag und stieg dann weiter über 21.600 Punkte. Am Nachmittag gewann er 0,65 Prozent auf 21.571,08 Zähler. In der zweiten deutschen Börsenreihe rückte der MDax der mittelgroßen Werte um 0,12 Prozent auf 26.287,41 Punkte vor.

Als Auslöser der Rally galt, dass die US-Börse Nasdaq am Dienstag die Sorgen vor der chinesischen KI-Konkurrenz durch DeepSeek weitgehend abgeschüttelt hatte. Deutliche Gewinne waren die Folge, und weitere werden noch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Abend erwartet.

Für Erleichterung sorgten Experten-Einschätzungen zum neuen Open-Source-KI-Modell des Start-ups DeepSeek. So schrieben etwa die Analysten der Bank of America: KI-Fortschritte, die vor allem Optimierungen zu verdanken seien und nicht durch höhere Rechenressourcen zustande kämen, zeigten, dass die für Unternehmen interessante Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin in den Kinderschuhen stecke. Zudem seien Mediengerüchte über eine angeblich weitaus kostengünstigere Entwicklung der DeepSeek-Modelle "irreführend und übersehen das Gesamtbild".

Marktexperten verwiesen außerdem auf ASML als Stütze für die Rekordlaune, denn der Spezialist für Lithografie-Systeme zur Herstellung von Computerchips erzielte im vierten Quartal nicht nur einen Rekordumsatz, sondern überzeugte auch mit einem starken Auftragseingang. Unter den deutschen Technologiewerten trieb dies die Aktien von Aixtron, Jenoptik oder auch Suss Microtec um bis zu 2,4 Prozent hoch.

Der Panzergetriebe-Hersteller Renk meldete zwar einen Auftragsrekord, doch die Aktie gab um 2,8 Prozent nach. Allerdings: Im noch jungen Jahr 2025 zählt das Papier bereits mit einem Kursgewinn von 25 Prozent zu den SDax -Favoriten.

Sartorius und Merck fanden sich unter den Schlusslichtern im Dax. Sie weiteten nach den Quartalszahlen des US-Konzerns Danaher ihre Verluste auf jeweils minus 1,3 Prozent aus. Danaher, der unter anderem Produkte und Dienstleistungen im Bereich Life Sciences zur Forschung und Entwicklung in Biowissenschaften anbietet, verfehlte die Markterwartungen.

Lufthansa verloren am Ende des MDax 2,8 Prozent. Wegen technischer Probleme am Triebwerk musste am Vormittag eine Maschine der Fluggesellschaft außerplanmäßig in London landen./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



US2358511028, DE0008232125, DE0006599905, DE0007165631, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000A1K0235, NL0010273215, DE000A0WMPJ6, DE000A2NB601, DE000RENK730