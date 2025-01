DJ PTA-News: Veganz Group AG: Deutschlandweiter Vertriebsstart der veganen Haferdrinkinnovation Mililk sowie der Bio-Käsealternativen bei Lidl

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Ludwigsfelde (pta/30.01.2025/09:05) - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) freut sich bekanntzugeben, dass seine hochwertigen veganen Bio-Käsealternativen sowie die Innovation Bio Veganz Mililk, die Milchalternative aus dem 2D-Drucker, ab dem 6. Februar 2025 deutschlandweit in allen rund 3250 Lidl-Märkten verfügbar sein wird.

Mililk ist eine vegane Milchalternative, die aus europäischem Vollkornhafermehl besteht und sich durch Zugabe von Wasser schnell in eine frische Hafermilch verwandeln lässt. Im Vergleich zu einem Liter Hafermilch aus einem Tetrapak reduziert ein Liter Mililk das Gewicht um 85 Prozent und den Verpackungsmüll um 94 Prozent. Dies führt auch zu einer erheblichen Verringerung des CO?-Fußabdrucks des Produkts. Dank des innovativen Blattformats ist Mililk zudem leicht portionierbar und lange haltbar.

Hafermilch ist frei von Laktose, Milcheiweiß und jeglichen Soja-Bestandteilen. Damit ist es für Menschen geeignet, die an einer Unverträglichkeit oder Allergie leiden. Sie können die Hafermilch für alle Rezepte nehmen, in denen Kuhmilch vorgesehen ist.

Mit seiner cremigen Konsistenz und in natürlicher Bio-Qualität erfreut sich die Weichkäsealternative Bio Veganz Cremebert bei Konsumenten großer Beliebtheit. Ebenfalls im Sortiment sind die preisgekrönten Käsealternativen Bio Veganz Bluebert, ein veganer Blauschimmelkäse - einzigartig auf dem Markt, sowie der weithin bekannte Bio Veganz Cashewbert, der drei Jahre in Folge mit dem Superior Taste Award ausgezeichnet wurde.

Im vergangenen Jahr hat Veganz intensiv in Produktionskapazitäten investiert und seine Sortimente optimiert. Dank wettbewerbsfähiger Preisgestaltung, Bio-Qualität und einem schmackhaften Produktportfolio kann Veganz erfolgreich bei Kunden punkten.

Über die Veganz Group AG

Veganz ist Gut für dich, besser für alle und ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln und wurde im Jahr 2011 in Berlin gegründet. Zu den Veganz-Marken zählen noch Happy Cheeze, Mililk, Peas on Earth und Orbifarm. Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz, mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem deutschsprachigen Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch- und Käsealternativen sowie Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Rewe, Rossmann, Edeka, dm Deutschland, Spar International und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird. Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Kontakt:

Veganz Group AG

Massimo Garau

CFO

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

Website: https://www.veganz.de

(Ende)

Aussender: Veganz Group AG Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde Land: Deutschland Ansprechpartner: Massimo Garau Tel.: +49 30 2936378-0 E-Mail: ir@veganz.de Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2025 03:05 ET (08:05 GMT)