Kima ist eine Blockchain-basierte Plattform, die den wachsenden Bedarf an Interoperabilität zwischen dezentralen Web3- und traditionellen Finanzsystemen erfüllt. Im Jahr 2022 investierte coinIX im Rahmen eines SAFE (Simple Agreement for Future Equity) in das KIMA-Projekt und erhielt später einen Token Warrant. Der KIMA Token wurde erstmals im November letzten Jahres auf mehreren Handelsplattformen gelistet, und mwb researchs Analysten nehmen ihn jetzt erstmalig in ihre Bewertung auf. Die Listings von KIMA und zuletzt auch PEAQ verdeutlichen, dass coinIX lukrative Investitionsmöglichkeiten in der Blockchain-Wertschöpfungskette eröffnen kann, die Investoren sonst verschlossen bleiben. Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit neuem Kursziel EUR 4.60 (alt: EUR 5.00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA