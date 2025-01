Die Pharmabranche beweist erneut ihre Marktmacht zwischen Innovation und Risiko: Vidac Pharma meldet mit VDA1275 einen Meilenstein in der Darmkrebstherapie. Die Kombination des Wirkstoffes mit einem Chemotherapeutikum erzielt in präklinischen Studien eine 38,9%ige Tumorverkleinerung. Ein Synergieeffekt, der Hoffnung auf schonendere Chemotherapien und innovativere Ansätze weckt. Die Bayer AG punktet auf der J.P. Morgan Health Konference mit ihrer Pharma-Pipeline: Das Prostatakrebsmittel Nubeqa erreicht mit 1 Mrd. Euro Umsatz Blockbuster-Status. In der Frauengesundheit soll die erste nicht-hormonelle Therapie gegen Wechseljahresbeschwerden schon 2025 auf den US-Markt kommen. Novo Nordisk hingegen droht im Milliardenmarkt für Adipositas-Medikamente eine Sammelklage: Die REDEFINE-1-Studie zum Hoffnungsträger CagriSema offenbarte Schwächen im Studiendesign. Nach Bekanntwerden der Ergebnisse rutschte die Aktie um 18 % nach unten. Während Vidac Pharma und Bayer durch präzise Studienergebnisse glänzen, zeigt der Novo-Nordisk-Fall die Fragilität bei methodischen Unschärfen. Die Details.

Den vollständigen Artikel lesen ...