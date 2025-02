Bei genau 21.800 Punkten markierte der DAX am Freitag erneut ein Allzeithoch. Am Ende des Tages ging er dann beinahe unverändert aus dem Handel. Auf Monatssicht hat der DAX im Januar über neun Prozent zugelegt. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...