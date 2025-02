Köln (ots) -Hochkarätige Verstärkung für die Sportberichterstattung bei RTL! Im Juli 2025 wechselt Wolff-Christoph Fuss exklusiv für die RTL-Fußballübertragungen im Free-TV zum Kölner Sender. Der 48-jährige Sportjournalist wird künftig die DFB-Länderspiele sowie Europapokalübertragungen zur UEFA Europa League und UEFA Conference League für RTL kommentieren.RTL-Sportchef Frank Robens: "Wolff Fuss ist mit seiner unverkennbaren Art aus Fachkompetenz und Emotionalität seit über 25 Jahren die unverwechselbare Stimme des Fußballs in Deutschland. Nachdem wir ihn bereits bei unserer Heim-EM am RTL-Mikro erleben durften, wird Wolff Fuss künftig die Top-Spiele und Fußball-Highlights im RTL-Programm begleiten. Wir freuen uns sehr, mit Wolff Fuss einen der prägendsten Fußballkommentatoren Deutschlands bei RTL an Bord zu haben."Wolff-Christoph Fuss: "Ich freue mich, ab der kommenden Saison Teil der RTL-Fußball-Familie zu sein. Die Zusammenarbeit habe ich ja schon im vergangenen Sommer im Rahmen der Europameisterschaft kennen und schätzen gelernt. Mit genau diesem Enthusiasmus werden wir die Spiele der Nationalmannschaft und im Europapokal in die heimischen Wohnzimmer transportieren. Für mich wird das auch eine Rückkehr in den internationalen Vereinsfußball. Es wird herrlich!"Das nächste Länderspiel-Highlight bei RTL steht bereits fest: Am 23. März trifft die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Nations League auf Italien. RTL überträgt live aus Dortmund ab 20:15 Uhr.Über Wolff-Christoph Fuss:Seit 1999 ist Wolff-Christoph Fuss als Fußballkommentator im deutschen Fernsehen zu hören. Nach zehn Jahren bei Premiere, wechselte er zu SAT 1 und Liga Total!. 2012 wurde er Topspiel-kommentator bei Sky Deutschland. Zuletzt war er zudem für SAT1 in der Bundesliga im Free TV am Mikrofon. 2021 und 2022 kommentierte er die Topspiele der Europameisterschaft sowie der WM in Katar für Magenta. Bei der Europameisterschaft 2024 war er schließlich für Magenta TV und RTL im Einsatz. Er kommentierte unzählige Finals in der Champions-League, Europa-League, DFB-Pokal, EM und WM. Für seine Live-Kommentare wurde er mehrfach ausgezeichnet. Bei RTL moderierte er außerdem drei Staffeln der Spielshow "Big Bounce". Der 48-jährige tritt auch als Buchautor, Podcaster und langjährige Stimme diverser Fußball-Videospiele in Erscheinung.Pressekontakt:Thomas SteuerKommunikation Information & SportRTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74102thomas.steuer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5962509