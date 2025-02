Die Entscheidung markiert einen bedeutenden juristischen Sieg für Parse Biosciences und bekräftigt das Engagement für Innovation und fairen Wettbewerb

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Einzelzell-Sequenzierungslösungen, gab heute bekannt, dass das Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des United States Patent and Trademark Office (USPTO) endgültige schriftliche Entscheidungen erlassen hat, mit denen alle Ansprüche an den Patenten 10,697,013 und 10,240,197 von 10x Genomics für ungültig erklärt wurden. Zusammen mit der Ungültigerklärung des Patents 10,155,981 von 10x Genomics im vergangenen Jahr hat Parse nun alle Ansprüche für ungültig erklärt, die 10x Genomics gegen Parse-Produkte geltend macht, was die Fähigkeit von Parse, die laufende Innovation im Bereich der Einzelzellforschung voranzutreiben, weiter stärkt.

Zur Verteidigung seiner Patente brachte 10x Genomics eine Reihe haltloser Argumente vor, darunter die Anfechtung des Veröffentlichungsdatums eines von Experten begutachteten Artikels. Das PTAB erklärte, dass die von Parse vorgelegten Beweise im übertragenen Sinne "der Nagel im Sarg" war, um die Argumente von 10x Genomics zurückzuweisen. In den endgültigen schriftlichen Entscheidungen wurde außerdem festgestellt, dass sich die Patentschriften nicht einmal auf die Einzelzellanalyse konzentrierten, sondern vielmehr eine nicht verwandte Methode beschrieben.

"Wir freuen uns über die Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board, die die einzigartige Position von Parse im Bereich der Einzelzellgenomik weiter bestätigt", erklärt Dr. Alex Rosenberg, Chief Executive Officer von Parse Biosciences. "Parse bietet eine grundlegend differenzierte Lösung, die die Einzelzellsequenzierung skalierbarer macht, ohne dass teure Mikrofluidik erforderlich ist. Die jüngsten Entscheidungen belohnen Innovation und fördern den Zugang zu neuen, hochmodernen Werkzeugen. Dies ist ein Gewinn für die Forschungsgemeinschaft."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen US-Dollar Kapital beschafft und wird heute von 2.500 Kunden auf der ganzen Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und eine interaktive Datenanalyselösung, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

