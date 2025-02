Der Elektroautohersteller verzeichnet am amerikanischen Aktienmarkt einen deutlichen Kursrückgang. Im Verlauf des Handelstages rutschte die Aktie um 2,8 Prozent auf 367,53 US-Dollar ab, nachdem sie bereits bei Handelsbeginn Schwäche gezeigt hatte. Der Eröffnungskurs lag bei 372,50 US-Dollar, doch im weiteren Verlauf verstärkte sich der Abwärtstrend. Das Handelsvolumen belief sich auf über 3,1 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger an den Kursbewegungen verdeutlicht.

Langfristige Entwicklung im Fokus

Die aktuelle Kursentwicklung lässt sich in einen breiteren Kontext einordnen: Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung zeigt sich, dass die Aktie noch deutliches Aufwärtspotenzial besitzt. Vom derzeitigen Kursniveau bis zum 52-Wochen-Hoch von 488,50 US-Dollar besteht ein Spielraum von knapp 33 Prozent. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 138,82 US-Dollar - hier verzeichnet die Aktie einen Anstieg von mehr als 164 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens zeigen einen leichten Umsatzanstieg von 2,15 Prozent auf 25,71 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 6. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...