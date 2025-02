Der Elektronikkomponenten-Hersteller LEM steht vor bedeutenden Veränderungen. Am 7. Februar 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass Antoine Chulia zum neuen Finanzchef ernannt wurde. Gleichzeitig kündigte der Konzern im Rahmen seines Fit for Growth-Programms einen umfassenden Stellenabbau an. Etwa 150 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden, nachdem das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 mit erheblichem wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen hatte.

Aktuelle Entwicklung

Die LEM-Aktie verzeichnete nach Bekanntgabe der Neunmonatszahlen zunächst Kursgewinne, drehte jedoch später ins Minus. Der aktuelle Kurs liegt bei 910,00 EUR, was einer Marktkapitalisierung von 1,0 Milliarden Euro entspricht.

