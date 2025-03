Die LEM Holding Aktie notierte am 29. März 2025 bei 766,00 EUR und verzeichnete damit einen leichten Rückgang von 0,13% zum Vortag. Die vergangenen Wochen waren für den schweizerischen Spezialisten für Strom- und Spannungswandler durchaus herausfordernd - auf Monatssicht musste das Unternehmen einen deutlichen Wertverlust von 15,50% hinnehmen. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Minus von 56,20%, was auf erhebliche Marktherausforderungen im Bereich der Elektroausstattung hindeutet. Dennoch gibt es auch positive Signale: Die Aktie notiert aktuell 49,35% über ihrem 52-Wochen-Tief, wenngleich sie noch 132,38% unter ihrem Jahreshöchststand liegt.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der jüngsten Kursentwicklung zeigen sich Finanzexperten überraschend optimistisch. Alle vier beobachtenden Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung im Portfolio. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1.250,00 CHF deutlich über dem aktuellen Niveau und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von mehr als 70%. Besonders bemerkenswert ist die geringe Streuung der Kursziele zwischen 1.120,00 und 1.390,00 CHF, was auf einen starken Konsens unter den Experten hindeutet. Allerdings haben die Analysten ihre Umsatzprognosen zuletzt nach unten korrigiert, was auf eine erwartete Verlangsamung des Geschäftsbetriebs in der nahen Zukunft hindeutet. Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein gemischtes Bild: Mit einem aktuellen KGV von 13,37 und einem KUV von 2,15 bewegt sich die Bewertung im mittleren Bereich, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,73 als vergleichsweise niedrig und damit positiv zu bewerten ist.

