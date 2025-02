FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 129 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harishankar Ramamoorthy verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf den zuversichtlichen Ton des Managements des Infrastrukturkonzerns zur Bekanntgabe der Jahreszahlen. Die Risiken für Vinci seien geringer als der Markt denke./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486