© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jennifer Briggs

T-Mobile will in den USA riesige Gebiete für den Mobilfunk öffnen und ist dafür eine Partnerschaft mit Elon Musks Starlink eingegangen. Das könnte der Aktie kräftigen Schwung geben.Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, hat eine bahnbrechende Partnerschaft mit Elon Musks Starlink angekündigt, die es Kunden ermöglicht, Textnachrichten und Daten außerhalb herkömmlicher Netzabdeckungen zu nutzen. Die Ankündigung erfolgte medienwirksam während des Super Bowls und könnte T-Mobile zu weiterem Wachstum verhelfen. Dieser Service, der ab Juli kostenpflichtig wird, markiert einen signifikanten Fortschritt in der mobilen Konnektivität, indem er traditionelle Netzwerktechnologien …