Gold auf Allzeithoch! Marktausblick Börse für DAX, Dow & Aktien der Woche (Palantir, Tesla, Nvidia)

Etwas schwächer waren die Indizes an der Wall Street und hielten teilweise nicht einmal das Wochenplus. So muss sich der Dow Jones an der runden Marke von 45.000 erst einmal geschlagen gegeben und der S&P500 auf das Halten der 6.000er Region hoffen. Im Technologieindex Nasdaq gab es die größten Kursschwankungen. Hier wirkten Quartalszahlen und neue Zollpläne von Donald Trump am stärksten. Per Saldo bewegte sich der Index jedoch in der Vorwoche kaum und umrahmt damit im Chartbild eine breite Seitwärtszone. Ganz ähnlich sieht es übrigens auch im Bitcoin und beim Ölpreis aus, den wir uns aus diesem Grund nicht näher ansehen.

Einzig der Goldpreis erklimmt neue Rekorde, auch zum Start in die neue Woche. Was sind hier die Ziele und kann der "kleine Bruder" Silber hier folgen? Dies schauen wir uns mit Live-Kursen direkt am Morgen genauer an.

Danach blickten wir auf die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street. Mit mehr als 30 Prozent zeigte Palantir eindrucksvoll, dass auch beim teuersten Wert im S&P500 weiteres Kurspotenzial möglich ist. Auf die Geschäftszahlen waren wir ausführlich in der Vorwoche eingegangen.

Ebenso stark präsentiert sich Walmart und kann den Aufwärtstrend damit weiter fortschreiben. Auch hier schwingt die KI-Ausrichtung positiv mit, was uns danach zum KI-Wert schlechthin, der Nvidia Aktie bringt. Sie hatte sich noch nicht vom Schock der Vorwoche mit DeepSeek erholt. Was genau dahintersteckt, erörtern wir gern und blicken zudem vor den anstehenden Quartalszahlen auf TSMC sowie Cisco Systems. Sind diese Technik-Werte die Gewinner der neuen Woche? Auch hier könnte es, wie bei Alphabet zu sehen gewesen, eine Überraschung in beide Richtungen geben. Denn der Google-Konzern überzeugte auf vielen Ebenen. YouTube wächst weiter, die Cloud-Umsätze ebenso und die Gesamtmarge sprang sogar über die 30 Prozent-Marke. Doch hohe Investitionen in die Zukunft belasteten im Nachgang an die Earnings den Aktienkurs.

Ebenfalls schwach zeigt sich die Tesla Aktie. Es wird vermutet, dass Elon Musk mit seinem DOGE-Ministerium die Aufmerksamkeit vom Konzern abzieht und die aktuellen Preiserhöhungen in den USA nicht gerade förderlich für die Umsatzentwicklung sind.

