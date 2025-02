Trotz der neuen Trump-Zölle konnte der DAX am gestrigen Montag stark in die Woche starten und mit einem gestrigen Tageshoch von 21.945,57 Euro sogar sein Rekordhoch vom Freitag von 21.945,31 Euro übertreffen. Am heutigen Dienstag stehen unter anderem Amadeus Fire, Auto1, Cancom, LEG Immobilien, Merck und TUI im Fokus.

