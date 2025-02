The following instruments on XETRA do have their first trading 13.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.02.2025Aktien1 CA58933J1084 Merck & Co. Inc. CDR2 CA6749151032 Occidental Petroleum Corp. CDR3 CA7269161096 Palantir Technologies Inc. CDR4 GB00BPQY8R36 Guardian Metal Resources PLC5 FR0010169920 Predilife6 CA02590A1093 American Express Co. CDR7 CA09263X1006 Blackstone Inc. CDR8 US18912E2072 Cloudastructure Inc.9 CA34539A1066 Ford Motor Co. CDR10 CA39101C1095 Great Northn Energy Metals Inc.11 JP3646700009 Nakayama Fudousan Co., Ltd.12 JP3322000005 Sato Sho-Ji Corp.13 CA34380L1022 Fluent Corp.14 US44888K4076 Hydrofarm Holdings Group Inc.15 CA81752F1062 Sernova Biotherapeutics Inc.Anleihen/ETF/ETP1 XS3004571850 Dexia S.A.2 US532457CU02 Eli Lilly and Company3 DE000A4DFCU7 Hamburger Sparkasse AG4 US46514Y8A80 Israel, Staat5 US46514Y8B63 Israel, Staat6 CH1421969317 Julius Baer Gruppe AG7 XS3000977408 Linde PLC8 XS3004031822 Raiffeisen Bank International AG9 USU83274AA55 Snap Inc.10 US883203CE97 Textron Inc.11 USG93654AF17 Virgin Media Finance PLC12 USG9371KAC48 Virgin Media Secured Finance PLC13 USG9371KAF78 Virgin Media Secured Finance PLC14 USG9444PAA06 VMED 02 UK Financing I PLC15 USG9444PAG75 VMED 02 UK Financing I PLC16 US98956PBC59 Zimmer Biomet Holdings Inc.17 DE000DW6AGU0 DZ BANK AG18 DE000DW6AGT2 DZ BANK AG19 US532457CX41 Eli Lilly and Company20 GB00BT7J0027 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich21 XS3003295519 Koninklijke KPN N.V.22 CH1380011200 Swiss Life Finance II AG23 US907818GG79 Union Pacific Corp.24 XS3004194885 Air Products & Chemicals Inc.25 XS3004055177 Banco de Sabadell S.A.26 FR001400XFB8 Caisse des Dépôts et Consignations27 US532457CW67 Eli Lilly and Company28 US343498AD32 Flowers Foods Inc.29 US343498AE15 Flowers Foods Inc.30 ES0244251049 Ibercaja Banco S.A.U.31 XS3002547563 ING Groep N.V.32 XS2991289203 Investec PLC33 XS2993847131 Saudi Electricity Sukuk Programme Company34 XS2993845945 Saudi Electricity Sukuk Programme Company35 XS3004243179 Sparebanken Sør Boligkreditt36 XS2998755982 Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.37 US907818GH52 Union Pacific Corp.38 XS3004195007 Air Products & Chemicals Inc.39 FR001400XHX8 Ayvens S.A.40 XS3002547647 ING Groep N.V.41 DE000CZ45ZJ1 Commerzbank AG42 XS2814299900 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.43 XS2814298845 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.44 XS3006160033 Kreditanstalt für Wiederaufbau45 DE000HEL0DN9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale46 DE000HEL0DM1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale47 DE000HEL0DK5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale48 DE000HEL0DE8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale49 DE000HEL0DJ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale50 DE000HEL0DD0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale51 DE000HEL0DH1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale52 DE000HEL0DC2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale53 DE000HEL0DB4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale54 DE000A1PG2L2 Stadtsparkasse Düsseldorf55 DE000A383WA4 Stadtsparkasse Düsseldorf56 US98956PBB76 Zimmer Biomet Holdings Inc.57 US98956PBA93 Zimmer Biomet Holdings Inc.58 IE000G5IRVY3 AXA IM MSCI EM Ex-China Equity PAB UCITS ETF - USD Dis59 IE000Y65F5C2 AXA IM MSCI EM Ex-China Equity PAB UCITS ETF - EUR (H) Acc60 IE000Y2JPPS4 Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - Acc61 IE000U7LIXH5 Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - Dist62 IE0008GO35B5 Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - Acc63 IE000PKN5N58 Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - Dist64 CH1385084384 21Shares Solana Core Staking ETP