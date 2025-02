LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx ist 2024 dank guter Geschäfte mit informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools ordentlich gewachsen. Der Umsatz legte um drei Prozent auf 9,4 Milliarden Pfund (11,3 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte habe das Wachstum bei sieben Prozent gelegen. Der operative Gewinn zog um sechs Prozent auf 3,2 Milliarden Pfund an.

Dank der Zuwächse beim Umsatz und Gewinn, die im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen lagen, will Relx die Dividende erhöhen und kündigte einen weiteren Aktienrückkauf in Milliardenhöhe an. An der Börse kamen die Nachrichten zunächst gut an. Die in den vergangenen Monaten bereits gut gelaufene Aktie legte im frühen Handel bis zu 1,2 Prozent auf das Rekordniveau von 4.175 Pence zu.

Das Niveau konnte die Aktie nicht halten, lag aber zuletzt immer noch leicht im Plus. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Kurs der Relx-Aktie um 27 Prozent an und damit deutlich mehr als der Stoxx 50, in dem das Papier gelistet ist. Auf fünf Jahre gesehen hat sich der Kurs verdoppelt. Mit einem Börsenwert von umgerechnet knapp 80 Milliarden Euro liegt Relx im unteren Mittelfeld des Stoxx 50./zb/men/stk