MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle von 92 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es beim Anlagehintergrund erste Anzeichen einer positiven Wendung, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres seien etwas besser gewesen als erwartet. Davon ausgelöst habe sich die Aktie nach einer Phase enttäuschender Quartal erholt. Von Arx geht davon aus, dass das Management mittelfristig wieder bessere Ergebnisse abliefert und damit auch die Aktienbewertung wieder anzieht./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350