1,5 Mio. Unzen indiziert, 5,2 Mio. Unzen geschätzt - und es wächst weiter: Die Goldaktie mit neuem Potenzial

Bevor wir in die heutige, bahnbrechende Ankündigung von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) eintauchen, bringen wir kurz alle, die gerade dazustoßen, auf den neuesten Stand.

Willkommen zurück, Leser!

im vergangenen Jahr war Goldshore eine der beeindruckendsten Turnaround-Geschichten im Bergbausektor.

Ausgehend von einem Tiefstand von etwa 0,06 € Anfang 2024 hat die Aktie um über 333 % zugelegt - sie übertrifft sowohl Gold selbst als auch große Bergbauunternehmen wie Barrick Gold.

Was treibt diese beeindruckende Performance an? Drei Schlüsselfaktoren:

Große Goldreserven in Ontario: 1,54 Millionen Unzen indiziert bei 1,23 g/t Au

5,20 Millionen Unzen inferred bei 1,11 g/t Au G-Mining Services: Ein erstklassiger Minenbauer, der die optimierten Wirtschaftlichkeitskennzahlen des Moss Gold Projekts liefert - und dabei den Erfolg, den er mit Equinox Gold (NYSE: EQX) beim nahegelegenen Greenstone Project erzielt hat, repliziert. Dieses Projekt wurde erfolgreich in Betrieb genommen und zählt heute zu den großflächigen Goldproduzenten. Finanzierung und Exploration: Ein vollständig finanzierter Weg zur Fertigstellung der Preliminary Economic Assessment (PEA) im Jahr 2025 sowie ein laufendes Winterbohrprogramm, das bereits signifikante Ergebnisse geliefert hat.

Das führt uns zu Goldshores aufregender Entwicklung.

79 Meter kontinuierliche Goldmineralisierung - genau dort, wo es am wichtigsten ist!

Goldshore hat gerade die ersten Ergebnisse aus seinem ehrgeizigen 15.000-Meter-Winterbohrprogramm am Moss Gold Projekt veröffentlicht.

Und was sie gefunden haben, sorgt branchenweit für Aufsehen:

Ein spektakulärer Bohrkerndurchschnitt von 79,0 Metern bei 1,28 g/t Au, inklusive hochgradiger Zonen wie 16,25 Meter bei 2,95 g/t Au.

Doch das wirklich Besondere an dieser Entdeckung sind nicht nur die beeindruckenden Grades - es kommt darauf an, wo sie gefunden wurden.

Diese neuen Bohrkernausschnitte sind keine zufälligen Treffer im Nirgendwo. Sie liegen strategisch in Bereichen, die innerhalb des konzeptionellen Tagebaus bislang als Abraum eingestuft wurden.

Mit anderen Worten, Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) hat Gold genau dort gefunden, wo es gesucht wurde.

CEO Michael Henrichsen bringt es auf den Punkt:

"Wir glauben, dass diese Ergebnisse das Potenzial haben, das Produktionsprofil in den ersten Jahren der Minenlaufzeit zu erweitern und damit die wirtschaftliche Leistung des Projekts nachhaltig zu verbessern."

Das bedeutet konkret, dass diese Ergebnisse die Projektökonomie erheblich verbessern könnten, indem sie:

? Abraum in wertvolles Erz umwandeln

? Das Abraum-Verhältnis potenziell senken

? Hochgradige Unzen in den kritischen Anfangsjahren der Produktion hinzufügen

Der perfekte Treffer: Richtiger Ort, richtige Zeit, richtige Grade

Schauen wir uns die bedeutendsten Bohrkernausschnitte im Detail an:

79,0 m bei 1,28 g/t Au ab 27,0 m , einschließlich: 32,3 m bei 1,73 g/t Au 16,25 m bei 2,95 g/t Au



Diese Zahlen sind nicht nur gut - sie übertreffen die Prognosen des Ressourcenmodells.

Höhere Grade in den Anfangsjahren einer Mine können die Wirtschaftlichkeit drastisch verbessern und die Amortisationszeit verkürzen.

Während Gold sich 3.000 USD nähert, gewinnt diese Entdeckung an Wert

Diese Entdeckung kommt in einem entscheidenden Moment - sowohl für Goldshore als auch für den gesamten Goldmarkt.

Mit Goldpreisen, die nahe an den Rekordhöhen von 2.859 USD pro Unze schwingen und Prognosen, die bald 3.000 USD vorhersagen, könnte die Hinzufügung potenziell wirtschaftlich relevanter Unzen zur Ressourcenbasis von Moss Gold die Bewertung von Goldshore erheblich steigern.

Die Winterkampagne: Es geht gerade erst los

Das Winterbohrprogramm ist noch lange nicht abgeschlossen. Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) hat sich strategisch positioniert, um mehrere hochprioritäre Ziele zu testen, darunter:

? Den moosbewachsenen nördlichen Teil der QES-Zone

? Bisher ungetestete Bereiche unter dem Snodgrass Lake

? Erweiterungen in Tiefen von 200 bis 400 Metern, die den Tagebau auf ähnliche Tiefen wie den Main-QES-Tagebau ausdehnen könnten

Dieser umfassende Ansatz könnte die Ressource über die aktuelle beeindruckende Basis von 1,54 Millionen Unzen indizierten Goldreserven bei 1,23 g/t Au und 5,20 Millionen Unzen inferred Goldreserven bei 1,11 g/t Au deutlich erweitern.

Was diese Entdeckung so besonders macht

Bohrergebnisse im Bergbausektor können oft verwirrend sein. Doch das Besondere an den Ergebnissen von Goldshore ist ihre Lage und ihr potenzieller Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Beim Betrieb eines Tagebaus müssen sowohl Erz (Gestein mit wirtschaftlich nutzbarem Goldgehalt) als auch Abraum (Gestein ohne ausreichend Gold) abgebaut werden.

Das Verhältnis zwischen Abraum und Erz - das sogenannte Abraum-Verhältnis - ist entscheidend für die Projektökonomie.

Goldshore hat es geschafft, das, was bisher als Abraum galt, in wertvolles Erz umzuwandeln - so, als würde man in seinem eigenen Garten plötzlich zusätzliches Gold entdecken, während man nur einen Swimmingpool ausheben wollte.

Was als Nächstes zu beachten ist

Während Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) seine Winterbohrkampagne fortsetzt, sollten Investoren folgende Schlüsselkatalysatoren im Auge behalten:

Weitere Bohrkernausschnitte aus dem laufenden 15.000-Meter-Programm Den baldigen Abschluss der PEA im Jahr 2025 Ergebnisse aus systematischen Erkundungen entlang der 23 Kilometer langen strukturellen Korridore des Projekts Potenzielle Ressourcenerweiterungen, wenn neue Bereiche getestet werden

Das Fazit

Die neuesten Ergebnisse von Goldshore bestätigen, was schlaue Investoren seit Monaten beobachten:

Dies ist ein Unternehmen, das konsequent seine Versprechen einhält.

Mit Goldpreisen nahe Rekordhöhen und einem erfahrenen technischen Team an der Spitze scheint Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) bestens positioniert, um seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fortzusetzen.

Die Kombination aus starken Bohrergebnissen, strategischen technischen Partnerschaften und soliden Fundamentaldaten im Goldmarkt schafft einen überzeugenden Investitionsfall.

Für Investoren, die sich ein gehebeltes Engagement im anhaltenden Bullenmarkt für Gold sichern möchten, bietet Goldshore eine einzigartige Gelegenheit, an der Entwicklung einer der nächsten großen Goldminen in Ontario teilzuhaben.

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice President Exploration von Goldshore und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in diesem Artikel enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Flindell hat die offengelegten Daten verifiziert. Um die Informationen im Zusammenhang mit dem Winterbohrprogramm am Moss Gold Projekt zu verifizieren, hat Herr Flindell das Gelände mehrfach besucht; mit den verantwortlichen Mitarbeitern über Bohrprotokolle, Probennahme, Massendichte, Kernzerkleinerung und Probenversand gesprochen und diese Prozesse überprüft; die Analyse- und QA/QC-Ergebnisse mit den zuständigen Personen diskutiert und unterstützende Dokumentationen, einschließlich Bohrlochpositionen, -ausrichtungen sowie wesentlicher Analyseintervallberechnungen, eingesehen. Zudem überwachte er Goldshores HSE-Richtlinien im Feld, um die volle Einhaltung sicherzustellen, und konsultierte die gastgebenden indigenen Gemeinschaften des Projekts hinsichtlich der Planung und Umsetzung des Bohrprogramms - insbesondere im Hinblick auf dessen Umweltauswirkungen und Goldshores Sanierungsprotokolle.

Für weitere Informationen zum Moss Gold Projekt von Goldshore, siehe bitte den NI 43-101 Technical Report mit dem Titel:

"Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada", datiert auf den 20. März 2024 mit Stichtag 31. Januar 2024, verfügbar unter Goldshores SEDAR+ Profil auf www.sedarplus.ca.

