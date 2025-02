Der DAX hat am Freitag nach seiner Rekordjagd bis auf 22.624,57 Punkte eine Verschnaufpause eingelegt. Er ging mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 22.513,42 Zählern ins Wochenende. Zum Start in die neue Woche dürfte etwas der Schwung fehlen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen leicht unter dem Freitagsschluss bei 22.500 Punkten.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart derweil recht ruhig. Sartorius legt seine detaillierten Jahreszahlen vor. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz ...

