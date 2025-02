Am deutschen Aktienmarkt hat es in der Vorwoche erneut Rekordstände zu verzeichnen gegeben. Die Hoffnung auf einen Frieden im Russland-Ukraine-Krieg und die damit verbundene Aussicht, dass die deutsche Industrie davon profitieren könnte, sorgte für Kauflust. Am Montag hält sich der DAX auf hohem Niveau, wobei neben den Rüstungswerten noch BASF, Bilfinger, Commerzbank, Formycon und Kion im Fokus.

