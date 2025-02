The following instruments on XETRA do have their first trading 20.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.02.2025Aktien1 CA29842P1053 Eupraxia Pharmaceuticals Inc.2 CA89238H1091 Toyota Motor Corp. CDR3 CA0449281090 ASML Holding N.V. CDR4 US12763L1052 Cadre Holdings Inc.5 KYG286871044 Diginex Ltd.6 CA6539521014 Nintendo Co. Ltd. CDR7 AU0000119307 NUIX Ltd.8 IL0011786493 Riskified Ltd.9 KYG8879R1048 Time Interconnect Technology Ltd.10 CA09076J2074 BioHarvest Sciences Inc.Anleihen/ETF1 USP2121VAT19 Carnival Corp.2 US233331BN66 DTE Energy Co.3 US29273VBF67 Energy Transfer L.P.4 US30161NBR17 Exelon Corp.5 US478160DL55 Johnson & Johnson6 XS2901847207 Arion Bank hf.7 AT0000A3JGS4 Bausparkasse Wüstenrot AG8 DE000SCB0070 Deutsche Kreditbank AG9 XS3009012637 DSM B.V.10 USY6142NAJ73 Mongolei11 DE000DW6AGY2 DZ BANK AG12 DE000DW6AGZ9 DZ BANK AG13 US478160DK72 Johnson & Johnson14 XS3008633888 ABN AMRO Bank N.V.15 XS3009809453 BNG Bank N.V.16 US125896BY50 CMS Energy Corp.17 XS3007624417 Criteria Caixa, S.A.18 XS3008530134 Deutsche Bank AG19 US29273VBE92 Energy Transfer L.P.20 US29273VBD10 Energy Transfer L.P.21 US30161NBS99 Exelon Corp.22 AT0000A3JH04 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG23 US478160DJ00 Johnson & Johnson24 US478160DH44 Johnson & Johnson25 XS3009687081 Macquarie Bank Ltd.26 DE000A4DFC16 Niedersachsen, Land27 US75968NAG60 RenaissanceRe Holdings Ltd.28 US880591FC19 Tennessee Valley Authority29 US898813AX88 Tucson Electric Power Co.30 US478160DG60 Johnson & Johnson31 DE000HEL0D05 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HEL0DZ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HEL0DW0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HEL0DP4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 LU2924149862 Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF36 LU2924150019 Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF37 LU2924150282 Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF38 IE000NHAIBN0 iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF