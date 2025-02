Renault erwägt die Rückkehr nach Russland. Die Franzosen prüfen, ob sie die Beteiligung an Avtovaz zurückkaufen. Sika legte einen starken Abschluss für 2024 vor, nachdem man in allen Regionen wachsen konnte. Für das laufende Jahr bleibt man sehr optimistisch und kündigte ein starkes Gewinnwachstum an. Rivian gab nach Börsenschluss einen schwachen Ausblick für 2025. Die Auslieferungen sollen im Zweifel unter 2024 bleiben.Der Handel in Asien wird am letzten Handelstag der Woche von China dominiert. Insbesondere der starke Ausblick von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...