Berlin - Am Freitagabend hat zum Auftakt des 23. Spieltags der 2. Bundesliga der Hamburger SV mit 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen und damit seine Position im Aufstiegsrennen gestärkt. In Berlin endete parallel dazu das Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg torlos, nachdem beide Mannschaften ein ausgeglichenes Duell absolvierten.Die Gastgeber aus Hamburg präsentierten sich von Beginn an als überlegene Mannschaft. Die Roten Teufel dominierten das Spielgeschehen, verfügten über hohe Ballbesitzanteile und zeigten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Überlegenheit. Trotz engagierter Aktionen der Gäste aus Kaiserslautern blieb deren Effektivität weit hinter der klaren Leistungsbilanz der Heimmannschaft zurück.In der 42. und der 65. Minute sorgte Davie Selke mit präzisen Schüssen aus kurzer Distanz für die Führung. Auch der junge Fabio Baldé glänzte, als er in der Schlussphase mit zwei Toren in der 65. Minute die Partie endgültig entschied.Im Olympiastadion trafen am gleichen Abend Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg aufeinander - ein Duell, das sich als taktisch disziplinierter Schlagabtausch ohne Treffer gestaltete. Die Berliner bemühten sich, das Spiel zu kontrollieren. Doch trotz intensiver Bemühungen gelang es keiner der beiden Seiten, den nötigen Impuls zu finden.Die Partie war von zahlreichen Wechseln und engen Zweikämpfen geprägt. Beide Teams kreierten sporadisch Chancen, doch die defensive Stabilität, allen voran in der Kompaktheit der Nürnberger Abwehr, ließ letztlich keinen Schlussakt zu. Somit verließen die Mannschaften das Spielfeld ohne Punktegewinn - ein Ergebnis, das insbesondere für Hertha im Kampf um den Klassenerhalt besorgniserregend ist.