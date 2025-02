Gold-Alarm: STRONG BUY: Analysten sehen +240 % Kurs-Chance bei dieser Gold-Rakete!

Anzeige / Werbung

Gold hat wieder einmal alle Zweifler Lügen gestraft! Nachdem die jüngsten Zollmaßnahmen von US-Präsident Trump kurzfristig für Unsicherheit an den Märkten gesorgt hatten, ist das gelbe Metall mit voller Wucht zurück.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt erlebt derzeit eine beispiellose Rallye: Erstmals in der Geschichte hat der Goldpreis die Marke von 2.900,- US-Dollar pro Feinunze überschritten. Angetrieben von massiven Käufen der Zentralbanken, außer Deutschland, und globalen geopolitischen Spannungen, scheint der Höhenflug des Edelmetalls unaufhaltsam. Analysten auch von Großbanken wie Goldman Sachs und die DZ Bank prognostizieren sogar einen Anstieg des Goldpreises auf 3.100,- US-Dollar bis Jahresende und bis zu 3.300,- US-Dollar darüber hinaus.

Quelle: DZ Researchblog

Inmitten dieses gigantischen Gold-Bullenmarkt positioniert sich Banyan Gold (WKN: A1T64A) als strahlender Stern am Minenhimmel.

Mit beeindruckenden 7 Millionen Unzen Goldressourcen in ihrem "AurMac'-Projekt im kanadischen Yukon-Territorium steht das Unternehmen bereit, vom aktuellen Marktumfeld maximal zu profitieren. Die strategische Lage des "AurMac'-Projekts, kombiniert mit einer hervorragenden Infrastruktur, ermöglicht es Banyan Gold (WKN: A1T64A), effizient und kostengünstig zu operieren.

Quelle: Banyan Gold

Während die weltweite Nachfrage nach Gold weiter steigt und Investoren sichere Häfen suchen, bietet Banyan Gold (WKN: A1T64A) eine einzigartige Gelegenheit, direkt am Erfolg dieses glänzenden Marktes teilzuhaben und seinen Aktionären hohe Renditen zu bescheren.

Banyan Gold - Der nächste große Player im Gold-Hotspot! Aktie sollte massiv explodieren!

Die jüngten Bohrergebnisse von Banyan Gold (WKN: A1T64A) haben es wieder einmal mächtig in sich - und die breite Masse hat es noch nicht geblickt! Gut für Sie, denn Sie können noch günstig Kaufen! Während sich die großen Goldminenbetreiber weltweit um neue Ressourcen streiten, zeigt sich hier eine echte Gold-Rakete, die mit ihren spektakulären Entwicklungsfortschritten auf seinem Projekt den Grundstein für eine der nächsten bedeutenden Goldminen im Yukon legt.

Wir sprechen hier also nicht von einem spekulativen Junior-Miner, der noch jahrelang auf Entdeckungen hoffen muss! Banyan Gold (WKN: A1T64A) hat bereits unglaubliche 7 Millionen Unzen Gold identifiziert - und das auf nur einem Bruchteil seiner riesigen Liegenschaft! Die neuen und noch ausstehenden Bohrergebnisse werden die Unzen-Zahl vermutlich noch weiter ansteigen lassen, weshalb auch Analysten ein massives Neubewertungspotenzial sehen!

Analysten schlagen KAUF-ALARM - 100 % und 240 % bis zu den Kurszielen!

Quelle: Banyan Gold

Analysten von Cormark Securities und Paradigm Capital vergeben Kursziele von bis zu 0,85 CAD, was einem Kurspotenzial von rund 240 % entspricht! Aber selbst das erscheint noch viel konservativgerechnet. Sollte Banyan Gold (WKN: A1T64A), aktueller Aktienkurs rund 0,25 CAD, sein Ressourcenwachstum weiterhin so schnell fortsetzen und neue hochgradige Zonen definieren, könnte schon sehr bald eine deutlich höhere Bewertungen im Raum stehen.

Die ersten Marktbeobachter fangen scheinbar langsam an, das Potenzial von Banyan Gold (WKN: A1T64A) zu begreifen, da die Aktie in den vergangenen Wochen bereits angesprungen ist.

Quelle: StockChart.com und JS Research

Eine Goldmine nimmt Form an!

Die neuesten Bohrungen auf der "Airstrip'-Lagerstätte des "AurMac'-Projekts haben die ohnehin schon starken Aussichten noch einmal drastisch verbessert. Besonders beeindruckend sind die:

15,9 m mit 9,32 g/t Gold ab 65,7 m Tiefe, einschließlich 3,7 m mit beeindruckenden 33,43 g/t Gold ab 77,9 m Tiefe. - Auch hier, wie eigentlich überall, oberflächennahe hochgradige Gehalte, die perfekt für einen kostengünstigen Abbau sind.

13,8 m mit 3,81 g/t Gold ab 67,6 m Tiefe und 105,8 m mit 0,60 g/t Gold ab 39,5 m Tiefe - Noch mehr beeindruckende Abschnitte.

90,0 m mit 0,44 g/t Gold ab 68,5 m Tiefe und 46,4 m mit 1,31 g/t Gold, 40,5 m mit 1,43 g/t Gold sowie 32 m mit 1,56 g/t Gold - So hochgradige Abschnitte werden das Ressourcenwachstum weiter stark beschleunigen!

65,5 m mit 0,53 g/t Gold - Hier traf man einen gewaltig breiten Abschnitt der noch beträchtliches Ressourcenpotenzial verspricht.

Allein schon dieser kleine Ausschnitt aus den jüngsten Bohrungen zeigt eine massive Kontinuität der Goldmineralisierung, die direkt zu einer weiteren signifikanten Ressourcenerweiterung führen dürfte.

Quelle: Banyan Gold

CEO Tara Christie macht deutlich, dass die "Airstrip'-Lagerstätte ein Schlüsselelement für das beschleunigte Wachstum von Banyan Gold (WKN: A1T64A) ist, und das zu Recht!

Quelle: Banyan Gold

"Mit Durchschneidungen wie 15,9 m mit 9,32 g/t Gold, einschließlich 3,7 m mit 33,43 g/t Gold, setzen wir die Abgrenzung bemerkenswerter hochgradiger Zonen fort", so die Chefin.

Der Goldmarkt schreit nach neuen Ressourcen - und Banyan liefert!

Mit steigenden geopolitischen Unsicherheiten und einer bevorstehenden Angebotsverknappung bei den Goldminen geht der Gold-Bullenmarkt in die nächste Runde. Und genau dafür ist Banyan Gold (WKN: A1T64A) mit seinen Highlights bestens gerüstet. Denn:

"AurMac' liegt in einer Top-Region - Der Yukon ist bekannt für seine gigantischen Goldvorkommen.

Infrastruktur auf Weltklasse-Niveau: Das Projekt ist perfekt über Straßen zu erreichen, hat Zugang zu exzellenter Stromversorgung und liegt in unmittelbarer Nähe anderer bedeutender Minen.

Daraus resultiert eine explosive Kurschance, da trotz der sensationellen Ressourcen und Fortschritte die Marktkapitalisierung bei nur aberwitzigen rund 84 Mio. CAD (rund 56,6 Mio. EUR) liegt. Mit der aktuell sehr niedrigen Marktbewertung rückt natürlich auch eine Übernahme durch einen Major-Miner in den Fokus! Die großen Player, auch um Banyan herum, brauchen dringend neue Goldreserven, die Banyan (WKN: A1T64A) den Big Playern liefern kann, im Milliarden wert.

TOP-Gründe für ein Investment!

Hochgradige Bohrergebnisse: Kontinuierliche Entdeckung von Goldvorkommen mit beeindruckenden Gehalten.

Strategische Lage: Das "AurMac'-Projekt liegt im bergbaufreundlichen Yukon mit hervorragender Infrastruktur.

Erfahrenes Management: Ein kompetentes Team mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in der Exploration und Entwicklung von Goldprojekten.

Übernahmefantasie: Wir können uns gut vorstellen, dass Banyan Gold (WKN: A1T64A) bereits bei dem ein oder anderen Goldproduzenten auf der Akquisitionsliste steht.

Fazit: Der nächste große Gold-Coup heißt… Banyan Gold (WKN: A1T64A)!

Gold ist nicht nur eine Absicherung, sondern eine Investmentchance des Jahrzehnts. Die Zeichen stehen auf einen weiteren explosiven Anstieg - und wer jetzt handelt, kann sich frühzeitig in die Gewinnerliste eintragen!

Banyan Gold (WKN: A1T64A) steht vor einer dramatischen Neubewertung, die mit jedem Bohrergebnis näher rückt! Das Unternehmen hat sich strategisch in einer der besten Goldregionen der Welt positioniert, liefert konstant herausragende Bohrergebnisse und ist dennoch an der Börse massiv unterbewertet.

Wer diesen nächsten Gold-Giganten oder vielleicht Übernahmekandidat investieren möchte, hat jetzt die Chance, noch vor der breiten Masse einzusteigen. Am besten warten Sie nicht mehr zu lange, nicht dass die Aktie auf einmal durch die Decke geht und Sie den Kursen nur noch nachlaufen können!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Banyan Gold, WallstreetOnline.de, DZ Bank, Goldman Sachs

