Prosus übernimmt Just Eat Takeaway für 4,1 Mrd. Euro. Die Niederländer sind eine Tochter der südafrikanischen Naspers und gleichzeitig Großaktionär bei Delivery Hero. Alibaba konkretisiert seine AI-Pläne und will 53 Mrd. US-Dollar investiert. Microsoft hingegen beginnt still und heimlich den Ausbau der AI-Kapazitäten abzubremsen. BMW drohen hohe Strafen in Großbritannien. London droht mit 15.000 Pfund Strafe pro Fahrzeug, die die EV-Quote nicht erfüllen.Der Aktienhandel in Asien beginnt die Woche mit einheitlichen Verlusten. ...

