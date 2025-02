DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCASTOR MARITIME INC. 1C1 MHY1146L2082 BAW/UFNAFFIMED N.V. EO-,10 A28A NL0015001ZQ0 BAW/UFNAETHLON MEDIC.NEW DL-,001 EJU0 US00808Y4061 BAW/UFNAMERICAN R.H. NEW DL-,001 B0Y US02919L5057 BAW/UFNARCADIA BIOSC.NEW.DL-,001 17D US0390143032 BAW/UFNENERGY FOCUS INC. DL-0001 FI4A US29268T5083 BAW/UFNKARTOON STUD. NEW DL-,001 4XV0 US37229T5092 BAW/UFNHOUSTON AMERN ENE.DL-,001 8H6H US44183U2096 BAW/UFNZOOMCAR HLDGS NEW DL-,001 EO30 US45784G2003 BAW/UFNMARIN SOFTWARE DL -,001 2MA US56804T3041 BAW/UFNNOVA LIFESTYLE DL-,01 15N US66979P3001 BAW/UFNPLUS THERAPEUTICS XMP0 US72941H5090 BAW/UFNSCWORK CORP. DL-,01 4R80 US78396V2088 BAW/UFNCHINA SXT PHARM. NEW O.N. 2RY0 VGG2161P1403 BAW/UFN