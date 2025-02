Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Tesla | Telekom | Fresenius - SMCI legt vor, jetzt muss Nvidia nachlegen! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - gute Quartalszahlen schieben Leitindex an Tops & Flops - Telekom am DAX-Ende Tesla - Adieu One-Billion-Dollar-Club / Musk verliert 100 Milliarden $ Lucid - ein Licht am Ende des Tunnels Aston Martin - das will keiner hören Intuit - gute Zahlen lassen Kurs drehen First Solar - Klage gegen Jinko Solar eingereicht Nel - schlechte Zahlen werden freundlich aufgenommen Termine - Nividia muss liefern, sonst wird es düster Telekom - unerwartete Schwäche im Heimatmarkt Munich Re - das passt gut zusammen Fresenius - Konzernumbau trägt dicke Früchte E.ON - hohe Investitionen für hohe Gewinne Gerresheimer - Übernahmeangebot bewahrt Aktie vor schlimmeren Musterdepot - Intesa-Schein Plus 70 Prozent Zuschauerfragen